NBA News: Lonzo Ball will die Kontrolle über sein Leben übernehmen

Lonzo Ball wurde in seinem bisherigen Leben fast immer von seinem Vater LaVar gemanagt, nun hat sich der Guard der New Orleans Pelicans jedoch eine neue Vertretung gesucht. Ball will die Kontrolle über sein Leben stärker selbst übernehmen.

LaVar Ball hatte in Lonzos bisheriger Karriere fast alle Entscheidungen getroffen, nun hat sich der 21-Jährige jedoch mit der Agentur CAA geeinigt, die ihn von jetzt an vertreten soll. Vater und Sohn hatten unter anderem zur "Big Baller Brand" sehr unterschiedliche Ansichten und die oft markigen Sprüche des Vaters taten Ball in Los Angeles wohl keinen Gefallen.

"Mein Vater redet schon mein ganzes Leben über, deswegen ist das nichts Neues für mich", sagte Ball im "Woj Pod" bei ESPN. "Ich denke, alles wird nun dadurch einfacher, dass ich jetzt alles kontrolliere. Du kannst mir nicht mehr wirklich sagen, was ich tun soll. Es ist mein Leben, meine Karriere. Meine Entscheidungen. Ich habe mich für CAA entschieden. Ich glaube, je mehr ich mein eigenes Leben in die Hand nehme, desto einfacher wird es werden."

Lonzo Ball: "Bin jetzt nicht mehr das Kind"

Ball hatte im Mai bekannt gegeben, dass er Big Baller Brand verlassen und den Mitgründer Alan Foster verklagen werde, da dieser angeblich Geld aus der Firma abgezwackt hatte. Im Podcast bestätigte er nun, dass dies ebenso wie die Geburt seiner Tochter Zoey ein Grund gewesen sei, um von nun an mehr selbst die Kontrolle zu übernehmen.

"Ich denke, beides hat dazu geführt, dass ich jetzt so bin, wie ich bin", so Ball. "Ich bin jetzt nicht mehr das Kind, das ich letztes Jahr war." Die Beziehung zu seinem Vater sei derweil nicht beschädigt, Geschäft und Familie sollen nun jedoch stärker getrennt werden.

Ball steht nach seinem Trade im Sommer vor einer neuen Situation. Bei den Pelicans kann sich der Point Guard für einen Starting Spot empfehlen und versuchen, die großen Erwartungen an seine Karriere an der Seite von Nr.1-Pick Zion Williamson zu erfüllen.

Die Karriere-Statistiken von Lonzo Ball