NBA News - Dwyane Wade hofft auf neue Chance für Carmelo Anthony: "Er verdient etwas Besseres"

Carmelo Anthony ist weiter auf der Suche nach einem neuen NBA-Team, um seine Karriere fortzusetzen. Sein alter Freund Dwyane Wade hat nun noch einmal ein Plädoyer für Melo gehalten. Rapper Ice Cube hatte via L.A. Times noch eine andere Idee für den 35-Jährigen.

Anthony befindet sich bereits den gesamten Sommer über auf Team-Suche, lose Kontakte zu den Clippers und Lakers sowie einigen anderen Teams führten bisher zu keiner Einigung. Anthony hat jedoch immer wieder betont, dass er auf jeden Fall noch weiterspielen möchte, ein Karriereende kommt ihm noch nicht in den Sinn.

Wade, der im Sommer einige Male mit Anthony trainierte, hofft, dass Melo eine neue Chance findet und ähnlich wie er selbst im Vorjahr bei Miami die Karriere so beenden kann, wie er es möchte. "Er ist ein Bruder von mir und ein großartiger Freund und ich bin einfach sehr enttäuscht, dass er nicht in der NBA ist, weil er das als Person nicht verdient hat", so Wade.

"Melo ist eins der besten Individuen, die ich kenne, und viele Leute wissen das nicht, weil in der Vergangenheit viel über ihn geredet wurde", fuhr der dreimalige Champion fort. "Hoffentlich bekommt er eine Chance bei einem Team, weil er immer noch viel zu geben hat, wenn er die richtige Rolle und die richtige Situation hat. Ich will, dass er seine Karriere so beenden kann, wie er es möchte."

Diesen Status habe sich der Nr.3-Pick von 2003 erarbeitet: "Er verdient das als jemand, der so lange Fackelträger dieses Spiels war und der so viel für die Liga und Team USA bei Olympia geleistet hat. Er verdient etwas Besseres als das hier."

Ice Cube möchte Carmelo Anthony in die BIG3 lotsen

Anthony hatte in der vergangenen Saison nur 10 Spiele bei den Rockets absolviert, bevor er aus dem Kader genommen wurde. Im Januar wurde der zehnmalige All-Star nach Chicago getradet und dort wenig später entlassen, seither sucht er nach einem neuen Team.

Rapper Ice Cube, der die BIG3 gegründet hat, sieht in seiner Liga eine Chance für Anthony. "Ich glaube, dass er gut für die Liga und die Liga gut für ihn wäre, aber bei manchen Leuten hat die BIG3 ein Stigma. Es heißt dann, dass die Karriere vorbei wäre, aber das stimmt nicht. Man kann seine Laufbahn als Profi hier fortsetzen."

Anthony könne sich dabei ein Beispiel an Joe Johnson nehmen: Der 38-Jährige wurde vergangene Saison MVP in der BIG3, nun steht er vor einem Comeback in der NBA nach einer Saison Pause. "Er hat gezeigt, was er immer noch kann, und jetzt geht er zurück in die NBA. Carmelo könnte genau das Gleiche tun", so Ice Cube.

Die Karriere-Statistiken von Carmelo Anthony