NBA-News: Joe Johnson unterschreibt Einjahresvertrag bei den Detroit Pistons

Joe Johnson hat einen Vertrag bei den Detroit Pistons unterschrieben und kehrt nach einjähriger Abstinenz in die NBA zurück. Dies berichtet Bobby Marks von ESPN. Demnach erhält der Small Forward einen Einjahresvertrag in der Motor City.

Insgesamt soll Johnson im Laufe des Vertrags rund 2,6 Millionen US-Dollar verdienen. Davon sind 220.000 US-Dollar garantiert - die volle Summe erhält der Small Forward, wenn er nach dem 7. Januar noch im Kader steht.

Im Sommer hatte der 38-Jährige in der BIG3 auf sich aufmerksam gemacht, wo er seine Mannschaft - die Triplets - zum Titel führte und als MVP des Turniers ausgezeichnet wurde. Vor seiner Unterschrift in Detroit absolvierte Johnson Anfang des Monats außerdem Workouts für die Brooklyn Nets und die Milwaukee Bucks.

In 17 Spielzeiten in der NBA legte Johnson durchschnittlich 16 Punkte, 4 Rebounds und knapp 4 Assists auf und wurde siebenmal ins All-Star Team gewählt. Zuletzt war er in der Saison 2017/18 für die Utah Jazz und die Houston Rockets aktiv, kam in 55 Spielen aber nur auf 6,8 Punkte bei einer Quote von 40,6 Prozent aus dem Feld. In den Playoffs stand er für die Rockets schließlich nur noch 6,8 Minuten auf dem Feld.

Joe Johnson: Seine Statistiken in der NBA