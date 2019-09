NBA Preseason Livestream: Die Preseason live im TV und im Livestream sehen

Die NBA Preseason steht vor der Tür und damit ist es auch nicht mehr lange hin bis zum Start der Regular Season. Wir haben alle Infos gesammelt, wo Ihr die Vorbereitung live verfolgen könnt.

Die NBA Preseason wird bereits am 30. September von den Houston Rockets eröffnet, die daheim in Texas die chinesischen Shanghai Sharks empfangen. Für alle anderen Teams beginnt die Preseason dann frühestens am 4. Oktober.

Wo kann man die NBA Preseason live verfolgen?

Die Spiele der Preseason sind nicht im Fernsehen zu sehen, man kann allerdings alle Spiele mit dem NBA League Pass sehen. Dazu gibt es die Möglichkeit, einige Spiele auf DAZN zur besten Sendezeit mit deutschem Kommentar zu verfolgen.

Die NBA veranstaltet insgesamt vier Spiele in Asien, die mit absoluter Topbesetzung aufwarten. Die Houston Rockets duellieren sich dabei mit den Toronto Raptors, der Meister bekommt es also mit dem neu formierten Team um die MVPs James Harden und Russell Westbrook zu tun.

Und dazu kommt es zum Wiedersehen zwischen Kyrie Irving und LeBron James mit dessen neuen Superstar-Teamkollegen Anthony Davis, wenn die Los Angeles Lakers auf die Brooklyn Nets treffen.

Diese Preseason-Spiele sind auf DAZN zu sehen:

Datum Uhrzeit Team A Team B Kommentar 8. Oktober 12 Uhr Toronto Raptors Houston Rockets Martin Gräfe / Alex Vogel 10. Oktober 12 Uhr Houston Rockets Toronto Raptors Christoph Stadtler / Dre Voigt 10. Oktober 13.30 Uhr Brooklyn Nets L.A. Lakers Freddy Harder / Alex Vogel 12. Oktober 13.30 Uhr L.A. Lakers Brooklyn Nets Lukas Schönmüller / Dre Voigt

DAZN wird auch in der Regular Season wieder an jedem Tag mindestens ein NBA-Spiel zeigen, der Spielplan wird in Kürze bekannt gegeben. Das "Netflix des Sports" hat neben der NBA auch weiteren Spitzensport aus der NFL, MLB, NHL oder dem Fußball im Angebot. DAZN ist im ersten Monat kostenlos, anschließend kostet ein Abo 11,99 Euro pro Monat.

Wie lange dauert die Preseason?

Die Preseason erstreckt sich bis zum 18. Oktober, nach deutscher Zeit bis zur Nacht auf den 19. Oktober. Nach einer kurzen Pause geht es dann am 22. (beziehungsweise in der Nacht auf den 23.) Oktober mit der Regular Season los.

Das sind die Highlights der Preseason