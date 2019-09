NBA 2k20: Release, Plattformen, Neuigkeiten, Cover, Preis, Spielmodi und Editionen

Auch in der kommenden Saison gibt es eine neue Version des Basketball-Simulations-Klassikers NBA2K. Am Freitag, den 6. September erscheint die neuste Ausgabe. Hier gibt es alle Infos zum Release, Cover, Spielmodi, Preis und den Editionen.

NBA2K20: Wann ist Release?

Am morgigen Freitag erscheint NBA2K20 offiziell und ist dann überall im Handel verfügbar. Bei ausgewählten Händlern und Plattformen kommt man aber schon jetzt an die Vollversion des Spiels.

NBA2K20: Was kostet es?

Bei Händlern wie Amazon könnt ihr NBA 2k20 bereits vorbestellen. Die Standard-Version kostet für die PlayStation 4 und die Xbox One 69,95 Euro, für die Legend Edition müssen die Fans tiefer in die Tasche greifen. Um sie vorzubestellen, muss der Kunde für Xbox und PlayStation jeweils 99,95 Euro bezahlen.

Anthony Davis schmückt das Cover von 2K20: Alle Cover-Athleten der Geschichte © 2k 1/20 2019 ist das Jahr der Braue! Lakers-Neuzugang Anthony Davis schmückt erstmalig das Cover der diesjährigen 2K-Version. Wir zeigen die Cover der vergangenen Jahre. © 2k 2/20 Der letzte Tanz ist Geschichte - eine Legende bleibt. Völlig zurecht ziert Dwyane Wade in diesem Jahr die Legenden-Edition der Simulation! Obwohl wir mit Dirk Nowitzki natürlich auch kein Problem gehabt hätten ... © 2k 3/20 November 1999: Das erste NBA 2K wird auf den Markt geschmissen. Allen Iverson ist der erste Coverboy - er bleibt er über mehrere Jahre © 2k 4/20 Erst 2004 darf mit Ben Wallace mal ein anderer ran. Seine Pistons bezwangen zuvor die in den Finals die hochfavorisierten Lakers © getty 5/20 Ein Jahr später ist dann erstmals der Diesel der Frontmann. Nach seinem Wechsel nach Miami gehört die Show ganz alleine Shaq © 2k 6/20 Und nochmal Shaq. Dwyane Wade wird zwar Finals-MVP, aber O'Neal darf immerhin erneut aufs 2k-Cover © 2k 7/20 New Orleans war mal hip. Dank Chris Paul sind die Hornets in Lousiana erstmals relevant. Das Cover gibt es obendrauf © 2k 8/20 Anything is possible erklärte Kevin Garnett nach dem Titel 2008 - auch das Cover im gleichen Jahr © 2k 9/20 Zeichnet sich da ein Trend ab? Schon wieder bekommt mit Kobe Bryant ein Meisterspieler das Cover © 2k 10/20 Nein, 2k hat anderes vor. Der GOAT persönlich präsentiert das Produkt im Jahr darauf © 2k 11/20 Man ist mit den Legenden auf den Geschmack gekommen. Diesmal unterstützten Magic Johnson und Larry Bird His Airness © 2k 12/20 Das nächste Dreier-Cover. Diesmal waren Blake Griffin, Kevin Durant und Derrick Rose die Glücklichen © 2k 13/20 Einer fehlte, richtig? 2013 war es endlich soweit: LeBron James bekommt sein wohl verdientes Plätzchen ganz vorne © 2k 14/20 Nach LeBron durfte dann auch Kevin Durant. Er war zuvor erstmals MVP geworden © getty 15/20 Konsumenten aus Deutschland erinnern sich noch: Auch Dennis Schröder durfte zumindest in seiner Heimat aufs Cover. Insgesamt gab es deren sieben mit Harden, Curry, Davis, Jordan, Parker und den Gasols © 2k 16/20 Dann hatte 2k fast alle Superstars mal durch. So kam auch Paul George von den Indiana Pacers zu Cover-Ehren © 2k 17/20 Doch nicht ganz allein: Kobe Bryant wurde zu seinem Abschied eine ganze Legenden-Edition gewidmet © 2k 18/20 Bei NBA 2K18 durfte Kyrie Irving aufs Cover - erstmal natürlich stilecht im Cavs-Trikot, das später durch eine Uniform der Celtics ersetz wurde. © 2k 19/20 Nicht nur Kyrie ist auf dem Cover. Auch Shaq darf zum dritten Mal drauf, diesmal als Legende © 2K 20/20 King, die Zweite! 2019 war es wieder soweit und LeBron James von den Cleveland Cavaliers zierte erneut die Frontseite der Simulation - zumindest die der Jubiläums-Edition.

NBA 2K20: Wann erscheint die Demo?

Wie 2K mittlerweile bekanntgegeben hat, könnt Ihr bereits vor dem offiziellen Erscheinungsdatum die neue Version von NBA2K ausprobieren. Am 21. August ist eine spielbare Demo erschienen, die kostenlos downloadbar ist.

Allerdings wird die Demo exklusiv auf den Konsolen PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, für PC-Spieler wird es die Möglichkeit, das Spiel vor Veröffentlichung zu testen, also nicht geben.

Welche Versionen von NBA2K20 wird es geben?

Neben der Standard Edition wird es auch eine Legend Edition geben. Dazu gibt es eine Digital Deluxe Edition. Von anderen Editionen ist Stand jetzt noch nichts bekannt.

NBA2K20 Karriere-Modus: "When The Lights Are Brightest"

Wie schon in den vergangenen Jahren wird es auch im neuen Spiel einen Karrieremodus mit einer Storyline geben. "When The Lights Are Brightest" ist der Name des Modus, der von SpringHill Entertainment, dem Unternehmen von LeBron James und dessen Freund Maverick Carter, produziert wurde.

Einen ersten Trailer kann man bereits hier sehen, auch LeBron und Carter selbst werden darin auftreten. Der Modus wartet aber auch noch mit weiteren Stars auf. So werden auch Idris Elba (The Wire, Luther), Lamorne Morris (New Girl) oder auch Rosario Dawson (bekannt als Krankenschwester aus diversen Marvel-Serien) zu sehen sein.

NBA2K20: Die besten 20 Spieler und ihre Ratings

Rang Spieler Position Team Rating 1 LeBron James Forward Los Angeles Lakers 97 2 Kawhi Leonard Forward L.A. Clippers 97 3 Giannis Antetokounmpo Forward Milwaukee Bucks 96 4 Kevin Durant Forward Brooklyn Nets 96 5 James Harden Guard Houston Rockets 96 6 Stephen Curry Guard Golden State Warriors 95 7 Anthony Davis Center Los Angeles Lakers 94 8 Paul George Forward L.A. Clippers 93 9 Damian Lillard Guard Portland Trail Blazers 92 10 Joel Embiid Center Philadelphia 76ers 91 11 Kyrie Irving Guard Brooklyn Nets 91 12 Nikola Jokic Center Denver Nuggets 90 13 Russell Westbrook Guard Houston Rockets 90 14 Klay Thompson Guard Golden State Warriors 89 15 Karl-Anthony Towns Center Minnesota Timberwolves 89 16 Jimmy Butler Forward Miami Heat 88 17 Kemba Walker Guard Boston Celtics 88 18 Donovan Mitchell Guard Utah Jazz 88 19 Rudy Gobert Center Utah Jazz 88 20 Blake Griffin Forward Detroit Pistons 88

NBA2K20: Die Ratings der Rookies

Rang Spieler Position Team Rating 1 Zion Williamson Forward New Orleans Pelicans 81 2 Ja Morant Guard Memphis Grizzlies 79 3 R.J. Barrett Forward New York Knicks 78 4 De'Andre Hunter Forward Atlanta Hawks 77 5 Darius Garland Guard Cleveland Cavaliers 77 - Sekou Doumbouya Forward Detroit Pistons 73

NBA2K20: Alle bisher veröffentlichten Ratings © NBA2K 1/64 Neben den Rookies und den besten jungen Spielern haben auch weitere Stars ihr Rating für NBA2K20 bekommen. Trae Young macht einen riesigen Sprung, während es für Jayson Tatum abwärts geht. SPOX präsentiert alle Ratings. © NBA2K 2/64 Ben Simmons (Philadelphia 76ers) - Rating: 87 © twitter.com/2KRatings 3/64 Bradley Beal (Washington Wizards): 87 © NBA2K 4/64 Mike Conley (Utah Jazz): 87 © NBA2K 5/64 Andre Drummond (Detroit Pistons): 86 © NBA2K 6/64 De'Aaron Fox (Sacramento Kings): 86 © NBA2K 7/64 Jayson Tatum (Boston Celtics): 85 © twitter.com/2KRatings 8/64 Kyle Lowry (Toronto Raptors): 85 © NBA2K 9/64 Trae Young (Atlanta Hawks): 85 © NBA2K 10/64 Clint Capela (Houston Rockets): 85 © NBA2K 11/64 Jamal Murray (Denver Nuggets): 84 © twitter.com/2KRatings 12/64 John Collins (Atlanta Hawks): 84 © twitter.com/NBA2K 13/64 Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers): 84 © twitter.com/2KRatings 14/64 Danilo Gallinari (Oklahoma City Thunder): 83 © NBA2K 15/64 Marc Gasol (Toronto Raptors): 82 © https://twitter.com/2KRatings 16/64 Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies): 82 © NBA2K 17/64 Serge Ibaka (Toronto Raptors): 81 © NBA2K 18/64 Derrick Rose (Detroit Pistons): 80 © NBA2K 19/64 Lonzo Ball (New Orleans Pelicans): 79 © twitter.com/2KRatings 20/64 Gary Harris (Denver Nuggets): 79 © https://twitter.com/2KRatings 21/64 Bam Adebayo (Miami Heat): 79 © NBA2K 22/64 Terrence Ross (Orlando Magic): 79 © NBA2K 23/64 Ricky Rubio (Phoenix Suns): 78 © NBA2K 24/64 Eric Gordon (Houston Rockets): 78 © NBA2K 25/64 Evan Fournier (Orlando Magic): 78 © NBA2K 26/64 Nicolas Batum (Charlotte Hornets): 77 © NBA2K 27/64 Monte Morris (Denver Nuggets): 77 © NBA2K 28/64 Willy Hernangomez (Charlotte Hornets): 76 © NBA2K 29/64 Miles Bridges (Charlotte Hornets): 76 © NBA2K 30/64 Boban Marjanovic (Dallas Mavericks): 75 © NBA2K 31/64 Damyean Dotson (New York Knicks): 75 © twitter.com/NBA2K 32/64 Aron Baynes (Phoenix Suns): 75 © NBA2K 33/64 Juancho Hernangomez (Denver Nuggets): 74 © https://twitter.com/2KRatings 34/64 Troy Brown (Washington Wizards): 73 © NBA2K 35/64 Ian Mahinmi (Washington Wizards): 73 © NBA2K 36/64 Frank Ntilikina (New York Knicks): 73 © NBA2K 37/64 Sekou Doumbouya (Detroit Pistons): 73 © NBA2K 38/64 Anfernee Simons (Portland Trail Blazers): 72 © NBA2K 39/64 Elie Okobo (Phoenix Suns): 71 © getty 40/64 TOP-ROOKIES: Platz 5: Darius Garland (Cleveland Cavaliers): 77 © getty 41/64 Platz 4: De'Andre Hunter (Atlanta Hawks): 77 © getty 42/64 Platz 3: R.J. Barrett (New York Knicks): 78 © getty 43/64 Platz 2: Ja Morant (Memphis Grizzlies): 79 © getty 44/64 Platz 1: Zion Williamson (New Orleans Pelicans): 81 © getty 45/64 DIE TOP 20 ALLER SPIELER - Platz 16: Blake Griffin (Detroit Pistons): 88 © getty 46/64 Platz 16: Rudy Gobert (Utah Jazz): 88 © getty 47/64 Platz 16: Donovan Mitchell (Utah Jazz): 88 © NBA2k 48/64 Platz 16: Kemba Walker (Boston Celtics): 88 © NBA2k 49/64 Platz 16: Jimmy Butler (Miami Heat): 88 © NBA2k 50/64 Platz 14: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves): 89 © getty 51/64 Platz 14: Klay Thompson (Golden State Warriors): 89 © getty 52/64 Platz 12: Russell Westbrook (Houston Rockets): 90 © getty 53/64 Platz 12: Nikola Jokic (Denver Nuggets): 90 © getty 54/64 Platz 10: Kyrie Irving (Brooklyn Nets): 91 © getty 55/64 Platz 10: Joel Embiid (Philadelphia 76ers): 91 © getty 56/64 Platz 9: Damian Lillard (Portland Trail Blazers): 92 © getty 57/64 Platz 8: Paul George (L.A. Clippers): 93 © NBA2k 58/64 Platz 7: Anthony Davis (Los Angeles Lakers): 94 © getty 59/64 Platz 6: Stephen Curry (Golden State Warriors): 95 © getty 60/64 Platz 3: James Harden (Houston Rockets): 96 © getty 61/64 Platz 3: Kevin Durant (Brooklyn Nets): 96 © NBA2k 62/64 Platz 3: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 96 © NBA2k 63/64 Platz 1: Kawhi Leonard (L.A. Clippers): 97 © NBA2k 64/64 Platz 1: LeBron James (Los Angeles Lakers): 97

NBA2K20: Die besten Dreierschützen im Spiel

Rang Spieler Team Rating 1 Stephen Curry Golden State Warriors 99 2 Klay Thompson Golden State Warriors 97 3 Joe Harris Brooklyn Nets 94 4 J.J. Redick New Orleans Pelicans 90 5 Buddy Hield Sacramento Kings 90

Inhalte der Standard Edition

5.000 Virtual Currency (VC)

5.000 MyTEAM Points

5 MyCAREER Skill Boosts

MyPLAYER

MyPLAYER Clothing Capsule

10 MyTEAM League Packs (eins pro Woche)

5 Heat Check packs

Inhalte der Digital Deluxe Edition

35.000 Virtual Currency (VC)

10.000 MyTEAM Points

10 MyCAREER Skill Boosts

MyPLAYER Clothing Capsule

10 MyTEAM League Packs (eins pro Woche)

5 Heat Check Packs

1 Sapphire MyTEAM Cover Athlete Card

Inhalte der Legend Edition

100.000 Virtual Currency (VC)

50.000 MyTEAM Points

20 MyCAREER Skill Boosts

MyPLAYER Clothing Capsule

MyPLAYER Apparel Collection

MyPLAYER Shoe Collecton

20 MyTEAM League Packs (eins pro Woche)

20 Heat Check Packs

5 MyTEAM Theme Packs

2 Sapphire MyTEAM Cover Athlete Card

NBA2K20: Auf welchen Plattformen erscheint es?

NBA 2k20 erscheint in Deutschland auf folgenden Plattformen:

PlayStation 4

Xbox One

Nintendo Switch

PC

NBA2K20: Der erste Gameplay-Trailer

Gut einen Monat vor Release hat NBA2K einen ersten Gameplay-Trailer zur neuen Version der Basketball-Simulation veröffentlicht. Hier findet Ihr das gute Stück.

NBA2K20: WNBA erstmals mit dabei - zweiter Trailer veröffentlicht

Am 8. August gab NBA2K bekannt, dass erstmals in der Geschichte des Spiels auch die WNBA mit vertreten sein wird. Alle 12 Teams mitsamt allen Spielerinnen werden dabei vertreten sein. Auch hier veröffentlichte 2K bereits einen Trailer.

NBA2K20: Wer ist auf dem Cover?

Nach LeBron James wird in diesem Jahr Anthony Davis, der nun ebenfalls für die Los Angeles Lakers spielt, auf dem Cover von NBA 2k20 zu sehen sein. "Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, dass ich auf dem Cover bin", schrieb die Braue auf Twitter.

Auch Dwyane Wade zeigte sich begeistert, dass er nach seinem Karriereende auf der Legend Edition das Cover ziert. Während seinen 16 Jahren in der Association wurde ihm diese Ehre nämlich nicht zuteil.

NBA2K: Alle Cover-Stars im Überblick