Baseball: New York Yankees erstmals seit 2009 wieder in der World Series

Der Rekordchampion setzte sich im fünften Spiel der Halbfinalserie bei den Cleveland Guardians dank Juan Soto mit 5:2 durch. Der zweimalige Allstar sorgte im zehnten Inning mit einem Homerun für die entscheidenden drei Outs.

Die Yankees gewannen die Serie gegen Cleveland mit 4:1. Im Finale trifft der 27-malige Meister auf die Los Angeles Dodgers um den japanischen Superstar Shohei Ohtani oder die New York Mets. In der Serie steht es derzeit 3:2 für die Dodgers, die in der Nacht zu Montag mit einem Sieg den Einzug in die World Series perfekt machen können.

Von den Titelanwärtern haben zuletzt die Dodgers im Jahr 2020 die World Series gewonnen. Die weltberühmten Yankees warten seit 2009 auf ihren 28. Titel, die Mets waren zuletzt 1986 erfolgreich.