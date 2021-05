MLB: Spencer Turnbull pitcht ersten No-Hitter der Detroit Tigers in diesem Jahrzehnt

Spencer Turnbull hat den ersten No-Hitter der Detroit Tigers in diesem Jahrzehnt gepitcht. Beim 5:0-Sieg gegen die Seattle Mariners gelang dem 29-Jährigen dieses Kunststück.

Turnbull verzeichnetet gegen Mitch Haniger seinen finalen Strikeout und riss anschließend die Arme in die Luft, ehe er von seinen Teamkollegen unter einer Jubeltraube begraben wurde.

"Wir haben heute Geschichte miterlebt", sagte Tigers-Trainer A.J. Hinch anschließend. "Er ist einem sehr exklusiven Klub beigetreten."

Dabei verpasste Turnbull das Perfect Game nur knapp, lediglich Jarred Kelenic im vierten und Jose Marmolejos im neunten Inning schafften es auf Base.

"Es ist einfach surreal", sagte Turnbull nach dem Spiel. "Ich habe keine Worte dafür, aber es ist wahrscheinlich die beste Nacht meines Lebens", führte er aus.

Es war der achte No-Hitter in der Franchise-Geschichte der Tigers und der erste seit Justin Verlander in Toronto am 7. Mai 2011. Die diesjährige MLB-Saison kommt damit auf insgesamt acht No-Hitter.