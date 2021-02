MLB: Trevor Bauer unterschreibt Monstervertrag bei Los Angeles Dodgers

Pitcher Trevor Bauer hat sein neues Team gefunden! Der Cy-Young-Award-Gewinner schließt sich dem World-Series-Champion Los Angeles Dodgers und erhält einen kurzfristigen, dafür aber monströsen Vertrag.

Am Ende waren nur noch zwei Teams im Rennen - die Dodgers und die New York Mets. Medienberichten zufolge soll das ultimative Angebot des Klubs aus Queens in der Summe höher ausgefallen sein, doch das Angebot der Dodgers war gerade über die ersten Jahre schlicht überwältigend.

Der Rechtshänder wird einen Dreijahresvertrag in Los Angeles unterschreiben, der ihm im ersten Jahr 40 Millionen Dollar und im zweiten Jahr gar 45 Millionen Dollar einbringt. In der Summe würde er über die vollen drei Jahre 102 Millionen Dollar verdienen.

Allerdings enthält der Kontrakt Ausstiegsoptionen nach dem ersten und zweiten Jahr, sodass es wahrscheinlich erscheint, dass Bauer wohl nach spätestens dem zweiten Jahr - und dann 85 Millionen Dollar über die ersten beiden Jahre - erneut Free Agent wird.

40 Millionen Dollar in der anstehenden Spielzeit machen Bauer zum Topverdiener der MLB. Auf Rang 2 liegt Outfielder Mike Trout von den Los Angeles Angels, dem 2021 rund 37 Millionen Dollar zustehen.

Bauer gewann in der Vorsaison mit den Cincinnati Reds erstmals den National League Cy Young Award für den besten Pitcher in der Liga und galt anschließend als Top-Free-Agent auf dem Markt.