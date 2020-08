MLB - New York Yankees: Aaron Judge schlägt Homerun in fünf Spielen in Serie

Die New York Yankees haben am Sonntag die Serie gegen den Erzrivalen Boston Red Sox (9:7) mit einem Sweep beendet. Herausragend dabei war einmal mehr Outfielder Aaron Judge, der zwei Homeruns zum Sieg beisteuerte und damit eine lange nicht gesehene Serie in der Bronx hinlegte.

Judge schlug gleich zwei Homeruns am Sonntag und führte die Yankees damit zum Sieg. Es war jedoch bereits das fünfte Spiel in Serie mit mindestens einem Judge-Homerun. Das gelang zuletzt Alex Rodriguez für die Yankees im Jahr 2007 - A-Rod schlug damals sogar Homeruns in acht Spielen nacheinander und gewann schließlich den American League MVP Award.

"Ich glaube wirklich, dass er gerade auf einer Mission ist", sagte Manager Aaron Boone im Anschluss. Judge selbst spielte seine aktuelle Form jedoch herunter: "Noch bin ich nicht 'locked in'. Ich versuche immer noch den idealen Schwung zu finden", und ergänzte: "Ich fühle mich gut."

Judge ist einer der Profiteure des verspäteten Saisonstarts aufgrund des Coronavirus. Wäre die Saison pünktlich Ende März gestartet, wäre Judge verletzt ausgefallen. Bei ihm wurde ein Haarriss im Rippenbereich sowie eine kollabierte Lunge verspätet festgestellt. Judge nutzte die extra Zeit der Corona-Pause, um fit zu werden.

MLB: Aaron Judge profitiert von Corona-Pause

Zuvor war es Judge noch nie gelungen, auch nur in vier Spielen in Serie einen Homerun zu schlagen, bis er dies beim 5:2-Sieg der Yankees am Samstag gegen Boston tat.

In dieser Saison kommt Judge nun auf sechs Homeruns und 14 RBI in acht Spielen. Die Yankees stehen bei einer Bilanz von 7-1 und führen die American League East an. Als nächstes steht nun eine Vier-Spiele-Serie gegen die Philadelphia Phillies an. Die ersten zwei Partien steigen im Yankee Stadium, die weiteren zwei im Citizens Bank Park von Philadelphia/Pennsylvania.