MLB Homerun Derby 2020: Alle Infos zum Event, dem Datum, Livestream und der Übertragung

Das MLB Homerun Derby 2020 findet am 13. Juli im Dodger Stadium von Los Angeles statt. SPOX liefert alle wichtigen Infos zum Ablauf, der Wahl der Spieler sowie den Regeln.

Was ist das MLB Homerun Derby?

Seit 1985 ist das Homerun Derby durchgängig fester Bestandteil der All-Star-Woche am Vorabend des All-Star Games. Im Derby treten acht MLB-Spieler gegeneinander an und versuchen innerhalb einer vorgegebenen Zeit so viele Bälle wie möglich auf die Tribüne des jeweiligen Ballparks zu schlagen.

Wo findet das Homerun Derby 2020 statt?

Das MLB Homerun Derby 2020 findet wie auch das All-Star Game im Dodger Stadium von Los Angeles statt.

Wann findet das MLB Homerun Derby 2020 statt?

Das Homerun Derby 2020 findet am 13. Juli, ziemlich genau 24 Stunden vor Beginn des 91. All-Star Games, statt.

Wo kann ich das Homerun Derby live sehen?

Das Homerun Derby wird vom kostenpflichtigen Streamingservice MLB.TV, dem offiziellen Streaming-Anbieter der Major League Baseball, live gezeigt.

Was sind die Regeln des Homerun Derbys?

Die acht Teilnehmer werden anhand einer Setzliste aufgeteilt, die sich durch die vorm Derby aktuelle MLB-Homerun-Anzahl der laufenden Saison errechnet. Der Erste spielt gegen den Achten, der Zweite gegen den Siebten usw.

In der zweiten Runde dann trifft der höchste verbleibende Seed auf den niedrigsten und die zwei mittleren spielen ebenfalls gegeneinander - es funktioniert im Grunde wie in den NFL-Playoffs.

Jeder Spieler hat vier Minuten Zeit, so viele Homeruns wie möglich zu schlagen. Innerhalb der ersten zwei Runden erhält jeder Spieler eine 45-sekündige Pause pro Runde. Im Finale wiederum hat jeder Spieler das Recht, zwei Timeouts in der Runde zu nehmen.

Jeder Spieler kann pro Runde 30 Sekunden als Bonuszeit erspielen, wenn er zwei Homeruns schlägt, die weiter als 440 Fuß fliegen.

Im Falle eines Unentschiedens gibt es einen sogenannten 60-sekündigen Swing-Off, der keine Pausen enthält. Sollte das auch nicht reichen, bekommt jeder Spieler drei Schwünge, um die Entscheidung herbeizuführen. Reicht das nicht, geht es weiter, bis ein Sieger gefunden ist.

Wie lief das Homerun Derby 2019?

Im Homerun Derby des Jahres 2019 in Cleveland setzte sich letztlich Pete Alonso von den New York Mets im Rookie-Dull mit Vladimir Guerrero Jr. von den Toronto Blue Jays durch.

1. Runde Ergebnis #1 Matt Chapman #8 Vladimir Guerrero Jr. 13:29 #4 Alex Bregman #5 Joc Pederson 16:21 #3 Josh Bell #6 Ronald Acuna Jr. 18:25 #2 Pete Alonso #7 Carlos Santana 14:13 Halbfinale #5 Joc Pederson #8 Vladimir Guerrero Jr. 39:40 #2 Pete Alonso #6 Ronald Acuna Jr. 20:19 Finale #2 Pete Alonso #8 Vladimir Guerrero Jr. 23:22

Wer sind die bisherigen Sieger des Homerun Derbys der MLB?