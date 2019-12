MLB Winter Meetings: 800 Millionen in drei Tagen - Baseball boomt auch im Winter

Bei den Winter Meetings der MLB geht es in diesem Jahr hoch her. Erstmals seit langem kam es im Dezember zu absoluten Mega-Deals - die vor allem ein Agent eingefädelt hat. Die New York Yankees fangen ihren "White Whale", während die Washington Nationals ihren MVP halten können, einen weiteren Leistungsträger jedoch verlieren. Zudem werden Regeländerungen beschlossen.

In den vergangenen Tagen versammelte sich die Baseballwelt geschlossen in San Diego. Der Anlass: Die jährlichen Winter Meetings, die traditionell zwei Wochen nach Thanksgiving und bei sommerlichen Temperaturen in einem Luxushotel-Komplex veranstaltet werden - diesmal im Hilton San Diego Bayfront. Teameigner, Funktionäre, Manager, Spieler-Agenten und vereinzelt auch Spieler tummeln sich dann über mehrere Tage in den Fluren, Bars und Konferenzräumen, um miteinander zu plaudern und bestenfalls auch Deals abzuschließen. Trades, aber auch Free-Agent-Verpflichtungen stehen im Fokus

In diesem Jahr produzierten diese Meetings im Gegensatz zu den vergangenen Jahren sogar richtig große Schlagzeilen: großes Feuerwerk bereits knapp drei Wochen vor Silvester! Grund dafür sind drei Mega-Vertragsabschlüsse, die man in den vergangenen Meetings noch vermisst hatte.

Im Vorjahr etwa wartete alles vergeblich auf die Unterschriften von Superstars wie Bryce Harper oder Manny Machado, die beide erst im Frühjahr zu ihren - immer noch - Monsterverträgen kamen. Nicht so in diesem Winter.

Der Free-Agent-Markt war bereits in den Wochen zuvor zaghaft ins Rollen gekommen. Pitcher Zack Wheeler etwa hatte für fünf Jahre und 118 Millionen Dollar bei den Philadelphia Phillies unterschrieben. Catcher Yasmani Grandal wiederum landete bei den Chicago White Sox (4 Jahre/73 Millionen Dollar) und Infielder Mike Moustakas spielt nun bei den Cincinnati Reds (4 Jahre/68 Millionen Dollar).

MLB: Mike Moustakas als Startschuss für wilde Free-Agent-Fahrt

Moustakas ist ein gutes Stichwort, war sein Deal doch der Startschuss für einen sagenhaften Transferwinter für Super-Agent Scott Boras, dessen Weihnachten schon sehr früh kam. Alle drei Monster-Deals in dieser Woche - Gerrit Cole zu den Yankees, Stephen Strasburg bei den Nationals und Anthony Rendon zu den Angels - gehen im Prinzip auf seine Kappe. Insgesamt sicherte der berühmt-berüchtigte Berater seinen Klienten nun also schon 880 Millionen Dollar an garantiertem Gehalt allein in diesem Winter.

Wo selbiger früher auch schon mal hart verhandeln musste - Harper brachte er 2018 erst spät im Spring Training bei den Phillies unter - war Boras' Job dieses Jahr relativ leicht. Speziell Cole war Objekt der Begierde bei gleich zwei der finanziell potentesten Teams der Liga.

Die Yankees deuteten ihr immenses Interesse bereits früh in der Offseason an und machten keinen Hehl daraus, wie sehr sie den Ex-Astro wollten. Cole, der Game-Changer, der sich 2018 endgültig als bester Pitcher der MLB etablierte. Yankees-General-Manager Brian Cashman bezeichnete ihn in Anlehnung an Moby Dick gar als seinen "White Whale", also dicken Fisch, den man vielleicht nur einmal in sehr langer Zeit bekommen kann. Durch die Bank lieferte Cole die beste Leistung des Jahres ab und bestätigte diese auch nochmal nachhaltig in den Playoffs - auch gegen die Yankees.

Agent Scott Boras: Deals im Winter 2019

Spieler Position (Neues) Team Vertrag (US-Dollar) Gerrit Cole Pitcher New York Yankees 9 Jahre / 324 Millionen Stephen Strasburg Pitcher Washington Nationals 7 Jahre / 245 Millionen Anthony Rendon Third Baseman Los Angeles Angels 7 Jahre / 245 Millionen Mike Moustakas Second Baseman Cincinnati Reds 4 Jahre / 68 Millionen

Selbige jagten Cole allerdings schon länger als diesen Winter. Sie waren es, die ihn 2008 als High-School-Pitcher in der ersten Runde des Drafts gezogen hatten. Er entschied sich damals jedoch gegen die Big Leagues und ging lieber aufs College UCLA. 2011 wurde er als erster Pick im Draft erneut von den Pittsburgh Pirates gezogen. Als die ihn dann vor der Saison 2018 auf den Trade Block setzten, waren die Yankees erneut dran, wurden aber von den Houston Astros ausgestochen.

New York Yankees warten seit 2009 auf World Series

Nun jedoch ging es "nur" noch um Geld. Und eine sportliche Perspektive natürlich, doch Boras wird in aller Regel dann engagiert, wenn die Finanzen die entscheidende Rolle spielen. Und nachdem Teameigner Hal Steinbrenner grünes Licht gab, den Geldtransport vorzufahren, war es im Grunde nur Formsache: Die Bronx Bombers würden im dritten Anlauf nicht zum dritten Mal scheitern. Zu groß war die Chance, das ohnehin schon gute Team (mindestens 100 Siege in den Saisons 2018 und 2019) auf das nächste Level zu hieven.

Motiviert ist man in der Bronx ohnehin, wartet man doch bereits seit 2009 auf einen World-Series-Triumph. Und so wurde im Prinzip das wiederholt, was damals schon zum großen Ziel geführt hatte: Am Rande der Winter Meetings wurde der beste Pitcher auf dem Markt, ein wahrhaftiges "Ace", mit enorm viel Geld davon überzeugt, die Pinstripes anzulegen. Damals war es CC Sabathia, der für die Rekordsumme von 161 Millionen Dollar über sieben Jahre verpflichtet wurde. Nun eben sind es 324 Millionen über neun Jahre.

Stephen Strasburg bleibt bei den Nationals

Bei Strasburg und den Nationals war die Sachlage freilich eine andere. Er entschied sich letztlich für sein bisheriges Team, das ihn 2009 zum ersten Pick im Draft gemacht hatte und danach zum Superstar aufgebaut hatte. Strasburg machte nie einen Hehl daraus, gern in der US-Hauptstadt bleiben zu wollen, zumal er sein Team gerade erst als Series-MVP zum ersten World-Series-Triumph in der Franchise-Geschichte geführt hatte - gegen Cole und die Astros.

Das Geld war ebenfalls keine wahnsinnig große Hürde, zumal Strasburg ohnehin schon fürstlich von den Nationals entlohnt wurde und bereits vor einigen Jahren einen Monstervertrag über sieben Jahre und 175 Millionen Dollar unterschrieben hatte - ein unübliches Vorgehen, wenn ein Team das nicht tun muss. Zur Erklärung: MLB-Spieler stehen nach ihrem Debüt zunächst sechs Jahre unter Teamkontrolle, ein Team muss also keine langfristigen Verträge mit ihnen schließen. Stattdessen sind eine Reihe von Einjahresverträge durchaus dankbar, da ein Spieler erst nach besagten sechs Jahren Free Agent werden kann - es sei denn, das Team lässt einen Spieler ziehen.

Dieses Wohlwollen zahlte sich nun aus: Strasburg zog eine Klausel und stieg aus den finalen vier Jahren dieses Kontrakts aus, um in der Free Agency nochmal deutlich mehr abzukassieren.

Angels: Anthony Rendon als Unterstützung für Mike Trout

Rendon wiederum, der auch maßgeblichen Anteil am World-Series-Triumph der Nats hatte und ebenfalls ein früherer Erstrundenpick des Teams war, verlässt die Hauptstadt. Ihm blieb aber letztlich nach der Strasburg-Verlängerung auch keine andere Wahl als seine Zelte abzubrechen: Die Lerner-Familie, die Teameigner der Nats, hatten betont, sich nicht beide Stars leisten zu können. Eine Haltung, der Boras gegenüber der versammelten Medienschar in San Diego deutlich widersprach.

So sind es nun die Angels geworden, die so dringend Verstärkungen benötigen. Sie haben bereits den besten Spieler im Baseball - potenziell sogar besten Spieler aller Zeiten - in Mike Trout. Kurz vor Saisonbeginn 2019 war es ihnen gelungen, den Center Fielder wohl bis an dessen Karriereende zu binden: Die nie dagewesene Summe von 426,5 Millionen Dollar bis 2030 besiegelte den Pakt.

Das änderte aber nichts daran, dass die Angels schon seit ein paar Jahren in der American League West mehr oder minder chancnelos sind. Die Astros sind übermächtig und die Oakland Athletics erfanden sich vor kurzem auch zum wiederholten Male neu und haben die Angels abermals hinter sich gelassen. Zudem bauen die Texas Rangers gerade ein verheißungsvolles Team auf. Trout brauchte also dringend Unterstützung.

Das Werben um Cole blieb erfolglos: Man bot dem Pitcher eine Summe "unter 300 Millionen Dollar", wie die LA Times berichtete, was einfach nicht reichte, zumal der langjährige Yankee-Fan auch noch den modernen von Daten und Analytics getriebenen Ansatz der Yankees bevorzugte. Und so musste anderswo ein Ausrufezeichen gesetzt werden.

Rendon macht das Lineup tiefer und gibt Trout - und Allzweckwaffe Shohei Ohtani - mehr Protection. Was bleibt, ist die Baustelle Pitching. Hier wiederum sollen die Fühler der Halos aber weiter ausgestreckt sein: Vielleicht kommt noch Madison Bumgarner (Giants), vielleicht Byun-Jin Ryu vom Stadtnachbarn Dodgers. Oder ein Trade für Corey Kluber von den Cleveland Indians kommt zustande.

Unterm Strich ist Rendon ein Signal an die Konkurrenz, dass es die Angels ernst meinen. Ob es ihnen gelingt, darauf aufzubauen, wird schon früh den Weg für die kommende Saison - und darüber hinaus - aufzeigen.

Die größten Verträge in der Geschichte des US-Sports © getty 1/22 Gerrit Cole sahnt so richtig ab und bekommt von den New York Yankees einen Neunjahresvertrag und unglaubliche 324 Millionen Dollar. Fürs Podest reicht das aber nicht: SPOX präsentiert die Top 20 der höchstdotierten Verträge im US-Sport. © getty 2/22 Platz 20: Russell Westbrook - 5 Jahre/205 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Oklahoma City Thunder 2018 (NBA). © getty 3/22 Platz 19: Zack Greinke - 6 Jahre/206,5 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Arizona Diamondbacks (MLB). © getty 4/22 Platz 18: Max Scherzer - 7 jahre/210 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Washington Nationals 2015 (MLB). © getty 5/22 Platz 17: Prince Fielder - 9 Jahre/214 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Detroit Tigers 2012 (MLB). © getty 6/22 Platz 16: Clayton Kershaw - 7 Jahre/215 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Los Angeles Dodgers 2014 (MLB). © getty 7/22 Platz 15: David Price - 7 Jahre/217 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Boston Red Sox 2016 (MLB). © getty 8/22 Platz 14: Joey Votto - 10 Jahre/225 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Cincinnati Reds 2014 (MLB). © getty 9/22 Platz 13: James Harden - 6 Jahre/228 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Houston Rockets 2017 (NBA). © getty 10/22 Platz 12: Albert Pujols - 10 Jahre/240 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Los Angeles Angels 2012 (MLB). © getty 11/22 Platz 12: Robinson Cano - 10 Jahre/240 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Seattle Mariners 2014 (MLB). © getty 12/22 Platz 11: Stephen Strasburg - 7 Jahre/245 MIllionen Dollar (Free Agent) bei den Washington Nationals 2019 (MLB). © getty 13/22 Anthony Rendon - 7 Jahre/245 MIllionen Dollar (Free Agent) bei den Los Angeles Angels 2019 (MLB). © getty 14/22 Platz 9: Miguel Cabrera - 8 Jahre/247 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Detroit Tigers 2016 (MLB). © getty 15/22 Platz 8: Alex Rodriguez - 10 Jahre/252 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Texas Rangers 2001 (MLB). A-Rod löste diesen Vertrag mithilfe einer Ausstiegsklausel nach der Saison 2007 auf. © getty 16/22 Platz 7: Nolan Arenado - 8 Jahre/260 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Colorado Rockies (MLB). © getty 17/22 Platz 6: Alex Rodriguez - 10 Jahre/275 Millionen Dollar (Free Agent) bei den New York Yankees 2008 (MLB). © getty 18/22 Platz 5: Manny Machado - 10 Jahre/300 Millionen Dollar (Free Agent) bei den San Diego Padres 2019 (MLB). © getty 19/22 Platz 4: Gerrit Cole - 9 Jahre/324 Millionen Dollar (Free Agent) bei den New York Yankees 2019 (MLB). © getty 20/22 Platz 3: Giancarlo Stanton - 13 Jahre/325 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Miami Marlins 2014 (MLB). © getty 21/22 Platz 2: Bryce Harper - 13 Jahre/330 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Philadelphia Phillies 2019 (MLB). Das ist der höchste Vertrag, den je ein Free Agent im US-Sport unterschrieben hat. © getty 22/22 Platz 1: Mike Trout - 12 Jahre/430 Millionen Dollar (Verlängerung) bei den Los Angeles Angels 2019 (MLB).

MLB: Regeländerungen für 2020 beschlossen

Abgesehen von teuren Deals bieten die Winter Meetings aber immer auch die Zeit für Funktionäre, wichtige Entscheidungen zu treffen. So auch in diesem Jahr.

Wie Commissioner Rob Manfred erklärte, wurde Nägel mit Köpfen gemacht, was ein paar wichtige Regeländerungen betrifft. Drei zentrale Punkte, die schon länger im Gespräch waren, kommen nun sicher 2020: