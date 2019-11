MLB: Justin Verlander und Jacob deGrom gewinnen Cy-Young-Awards als beste Pitcher der Saison

Die Starting Pitcher Justin Verlander (Houston Astros) und Jacob deGrom (New York Mets) haben in der American und National League die Cy-Young-Awards gewonnen.

Beide wurden jeweils schon zum zweiten Mal als beste Pitcher der Regular Season ausgezeichnet.

In der American League setzte sich der 36 Jahre alte Verlander knapp gegen seinen Teamkollegen Gerrit Cole durch, Dritter wurde Charlie Morton von den Tampa Bay Rays. Es war das erste Mal in der Geschichte der American League, dass zwei Teamkollegen die ersten beiden Plätze im Cy-Young-Voting belegten.

Für Verlander war es der zweite Award nach 2011, dazu hatte er dreimal den zweiten Platz belegt. "Das ist wirklich unglaublich", sagte der Rechtshänder, der mit Supermodel Kate Upton verheiratet ist und in der World Series mit seinen Astros am Ende knapp an den Washington Nationals scheiterte. "Ich war mehrfach so nahe dran, deshalb bedeutet mir das besonders viel. Es ist ein unglaubliches Gefühl."

DeGrom konnte seinen Award von 2018 verteidigen, er ist der elfte Pitcher in der MLB-Geschichte, der in aufeinanderfolgenden Jahren den Cy-Young-Award gewinnt. "Ich habe gesagt, dass es ein Traum wäre, einen zu gewinnen, aber back-to-back? Da fehlen mir echt die Worte", staunte der 31-Jährige. Er gewann wie im Vorjahr deutlich: Hyun-Jin Ryu (Los Angeles Dodgers) und Max Scherzer (Nationals) komplettieren die Top 3.

Verlander führte die Majors in Sachen Wins (21), Innings (223) und WHIP (0.80) an, in 34 Starts kam er auf genau 300 Strikeouts. In Toronto gelang ihm am 1. September zudem der dritte No-Hitter seiner Karriere. DeGrom führte die NL in puncto Strikeouts (255) an und landete beim Earned Run Average (ERA) mit 2.43 auf dem zweiten Rang.

Cy-Young-Award, American League: Wahlergebnis

Spieler 1st Place Votes 2nd 3rd Punkte Justin Verlander (Astros) 17 13 - 171 Gerrit Cole (Astros) 13 17 - 159 Charlie Morton (Rays) - - 18 75 Shane Bieber (Indians) - - 11 64 Lance Lynn (Rangers) - - - 18 Eduardo Rodriguez (Red Sox) - - - 8 Lucas Giolito (White Sox - - - 8

Cy-Young-Award, National League: Wahlergebnis