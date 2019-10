World Series: Spiel 1 und die Folgen - Verlanders Kampf gegen den Trend

Die Washington Nationals haben Spiel 1 der World Series gegen die Houston Astros gewonnen, stehen aber womöglich bald vor einem Problem. In Spiel 2 müssen die Texaner derweil auf eine Trendwende ihres zweiten Star-Pitchers hoffen.

Spiel 1 ist im Kasten und die Washington Nationals haben etwas überraschend eine 1-0-Führung in der World Series. Ohne Pause geht es in der Nacht direkt mit Spiel 2 (2.08 Uhr live auf DAZN) weiter. Ein paar Erkenntnisse ergeben sich aber schon jetzt.

Da wäre vor allem die Gewissheit, dass die Nationals in der Tat ein würdiger Gegner sind! Astros-Ace und Cy-Young-Favorit Gerrit Cole hatte zuvor seit Ende Mai nicht mehr verloren, geschweige denn fünf Runs in einem Spiel kassiert. Die Nationals bewirkten genau das.

Warum? Weil sie zum einen diszipliniert blieben und sich nicht mit Breaking Pitches außerhalb der Strikezone täuschen ließen. Und weil sie - allen voran Juan Soto - nicht zu viel versuchten. Sie schlugen die Pitches dorthin, von wo sie kamen. Soto hatte drei Opposite-Field-Hits (ins Left Field, also gegen seine natürliche Schlagrichtung nach rechts) auf Pitches an die Außenkante. Adam Eatons RBI-Hit war gepullt, weil der Pitch an die Innenkante kam. Und der Homerun von Ryan Zimmerman war selbstredend gepullt, schließlich war es ein Fehler mitten in der Strikezone.

Die Astros allerdings müssen sich ob dieser überraschenden Niederlage nicht allzu sehr grämen. Sie setzten einen der besten Pitcher der vergangenen paar Jahre, Max Scherzer, ihrerseits mächtig unter Druck und verlangten ihm über nur fünf Innings (112 Pitches) alles ab. Er musste kämpfen von Anfang bis Ende und sah sich gezwungen, alle seine Pitches einzusetzen und diese auch irgendwie für Strikes zu werfen, obwohl gerade sein Slider nicht so brach, wie er sollte.

MLB: World Series 2019 - Die wichtigsten Spieler im Duell der Houston Astros und Washington Nationals © getty 1/21 Die Houston Astros und Washington Nationals treten in der World Series 2019 gegeneinander an. Doch wer sind die entscheidenden Spieler im Fall Classic? SPOX präsentiert die 20 wichtigsten Akteure im Kampf um die Krone der MLB. © getty 2/21 20. Adam Eaton, Right Fielder, Washington Nationals: Eaton ist ein solider Outfielder und Kontakt-Hitter. Er bringt nicht viel Power mit, kassierte aber auch keine Strikeouts. Sein Hauptziel: Den Ball ins Spiel bringen. © getty 3/21 19. Victor Robles, Center Fielder, Nationals: Der Rookie ist ein spektakulärer Verteidiger und stiehlt gerne mal eine Base. Fähiger Baserunner. © getty 4/21 18. Trea Turner, Shortstop, Nationals: Pfeilschneller Spieler, der jedem auf den Bases Probleme bereitet. Könnte, wenn er es auf Base schafft, für Unruhe bei den Astros-Pitchern sorgen. © getty 5/21 17. Yuli Gurriel, First Baseman, Houston Astros: Gurriel bringt ordentlich Power mit und hat ein Händchen für Hits zur absoluten rechten Zeit. © getty 6/21 16. Yordan Alvarez, Designated Hitter, Astros: Alvarez ist wohl der Rookie des Jahres der American League. Brachte jedoch gegen die Yankees nichts auf die Kette. Wenn er zur Form findet, ist das Astros-Lineup kaum zu halten. © getty 7/21 15. Zack Greinke, Starting Pitcher, Astros: Die Nummer 3 der Astros-Rotation. Er ist nicht so gut wie die anderen beiden, doch kann auch er jedes Lineup dominieren. Da Houston keinen 4. Starter hat, wird sein Spiel 3 extrem wichtig. © getty 8/21 14. Anibal Sanchez, Starting Pitcher, Nationals: Die Nummer 4 der Nationals-Rotation. Überragte in Spiel 1 gegen St. Louis und könnte der Schlüssel zum Sieg sein, da gegen ihn wohl kein adäquater Starter ins Spiel gehen wird. © getty 9/21 13. Michael Brantley, Left Fielder, Astros: Spielte seine beste Saison seit 2015, seine beste Defensiv-Saison seit 2011. Ist nicht der beste Hitter im Lineup, aber vielleicht der ausgeglichenste. Weiß genau, was er tut an der Platte. © getty 10/21 12. Patrick Corbin, Starting Pitcher, Nationals: Die Nummer 3 der Nats-Rotation. Glücksgriff im Winter als Free Agent. Er spielt seine ersten Playoffs und zeigte sich alles andere als beeindruckt von der Situation. © getty 11/21 11. Howie Kendrick, Second Baseman, Nationals: Hat alles gesehen in der MLB. Der Altmeister war der NLCS MVP und brachte das Team überhaupt erst gegen die Dodgers mit einem späten Grand Slam weiter. Clutch-Hitter! © getty 12/21 10. Carlos Correa, Shortstop, Astros: Schlug den entscheidenden Homerun in Spiel 2 gegen die Yankees und ist vielleicht der beste Athlet der Astros. Kann den Unterschied ausmachen. © getty 13/21 9. Juan Soto, Left Fielder, Nationals: Der 20-Jährige gilt als künftiger Superstar der Liga und tut jetzt schon Dinge, die andere nicht im Höhepunkt ihrer Karriere machen werden. Kaum zu stoppen an der Platte und mit großer Power gesegnet. © getty 14/21 8. George Springer, Center Fielder, Astros: Kaum ein Nummer-1-Hitter bringt derartige Power (39 Homeruns) mit. Springer ist der Kickstarter dieser Offense. Kommt er auf Touren, rollen die Astros. © getty 15/21 7. Jose Altuve, Second Baseman, Astros: Der Kleinste (1,68 m) ist eigentlich der Größte. Der MVP von 2017 und aktuelle ALCS MVP ist ein Meister mit dem Schläger und kann den Ball eigentlich hinschlagen, wo er will, wann er will. Zudem schnell. © getty 16/21 6. Stephen Strasburg, Starting Pitcher, Nationals: Führte die Nationals in Strikeouts an und spielt bislang tadellose Playoffs. Nominell die Nummer 2 der Nats. © getty 17/21 5. Justin Verlander, Starting Pitcher, Astros: Schaffte mit seinen 36 Jahren erstmals 300 Strikeouts in einer Saison, gewann zudem erstmals seit 2011 mehr als 20 Spiele (21). Verlander ist einer der Cy-Young-Kandidaten, nicht zuletzt wegen seins No-Nos. © getty 18/21 4. Anthony Rendon, Third Baseman, Nationals: Der wohl zuverlässigste Hitter der Nationals. Er legte die beste Saison seiner Karriere hin und ist einer der MVP-Favoriten der National League. © getty 19/21 3. Alex Bregman, Third Baseman, Astros: Keiner war in diesem Jahr so konstant gut bei Houston wie Bregman. Macht Mike Trout Konkurrenz im MVP-Rennen und spielte ebenfalls das beste Jahr seiner Karriere. Ein Superstar. © getty 20/21 2. Max Scherzer, Starting Pitcher, Nationals: Spielt seit 2015 in Washington. Seither ist sicherlich kein National-League-Starter insgesamt besser gewesen als er. Verpasste mehrere Wochen verletzt, sollte also auch jetzt noch frisch sein. © getty 21/21 1. Gerrit Cole, Starting Pitcher, Astros: Der wohl beste Starter im Baseball in deiser Saison. Cole (326 Strikeouts) hat seit Mai kein Spiel verloren und war selbst in schwächerer Verfassung in Spiel 2 gegen die Yankees kaum zu überwinden.

World Series: Astros als Gegenmittel für Nationals?

Das Problem nämlich: Kaum ein Team schwingt seltener auf Pitches außerhalb der Strikezone als die Astros. Das steht im direkten Konflikt mit dem M.O. der Nationals - Swings and Misses außerhalb der Strikezone.

Umso beeindruckender also, dass Scherzer trotz schwacher Tagesform dennoch nur zwei Runs zu Beginn zuließ gegen dieses monströse Lineup. Doch was nach Scherzer folgte, könnte noch zu Problemen für Washington in dieser Serie führen.

Etwas verwunderlich war es, dass Nats-Manager Dave Martinez im sechsten Inning Patrick Corbin einsetzte. Nicht, weil es undenkbar wäre, einen Starter einzuwechseln - Martinez hatte mit Absicht noch keinen Starter für Spiel 3 am Freitag benannt und angedeutet, dass Corbin aus dem Bullpen zur Verfügung stünde -, sondern vielmehr, weil er nur ein Inning pitchte.

Der Bullpen der Nationals ist wacklig und Corbin war sicherlich gerade so früh im Spiel die beste Option für die Nationals. Ihn nach einem Inning schon wieder auszuwechseln, machte also keinen Sinn. Im Gegenteil: Für ihn kam Tanner Rainey, der seine Probleme hat, selbst mit seinem harten Fastball die Zone zu finden. Und da sein Slider wirklich nur ein Swing-and-Miss-Pitch ist - und die Astros nun mal in der Zone bleiben -, war eigentlich klar, dass das nicht wirklich gutgehen würde.

Wie dem auch sei, Rainey wackelte, gab eine Bombe gegen George Springer ab und sorgte dafür, dass letztlich Closer Daniel Hudson und Setup-Guy Sean Doolittle jeweils mehr als ein Inning pitchen mussten. Das sollte in Spiel 2 noch kein Problem sein, aber so tief und unerbittlich das Lineup der Astros ist, ist davon auszugehen, dass der Pen der Nationals noch einiges an Arbeit bekommen wird. Ein übermäßiger Einsatz schon im ersten Spiel ist da also wenig hilfreich.

World Series: Extrem aggressive Nationals

Spannend war, dass die Nationals schon früh extrem aggressiv waren. Sie stahlen letztlich zwei Bases im Spiel. Sie führten die Liga in Stolen Bases an, versuchten aber nicht mal einen Steal in der bisherigen Postseason. Zudem gab es mehrere Bunt-Versuche - keiner war erfolgreich, doch sie zeigten, dass sie bereit sind, unkonventionelle Dinge zu versuchen, um die großartigen Pitcher Houstons aus der Ruhe zu bringen.

Spiel 2 nun ist auf dem Papier das nächste Pitcher-Duell. Der andere Cy-Young-Favorit der American League, Justin Verlander, trifft auf einen NL-Cy-Young-Kandidaten, Stephen Strasburg. Beide gehören zur absoluten Elite der Starting Pitcher und spielten beide herausragende Saisons.

Nimmt man nur die Playoffs, ist Strasburg in diesem Jahr ungeschlagen (3-0) und sammelte bereits 33 Strikeouts in 4 Spielen (3 Starts) gegenüber nur einem Walk. Verlander wiederum schwächelte zuletzt ein wenig und verlor unter anderem Spiel 5 gegen die Yankees. Mehr noch: In fünf World-Series-Starts ist der Rechtshänder noch ohne Sieg (0-4).

Es wird also Zeit, denn so gut die Astros auch sind, mit einem 0-2-Rückstand wollen sie sicherlich nicht nach D.C. reisen.