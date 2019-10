MLB Playoffs: Max Kepler und die Minnesota Twins gegen die New York Yankees

Max Kepler und die Minnesota Twins treffen in der American League Division Series auf die New York Yankees (Spiel 1 am Samstag ab 1.07 Uhr live auf DAZN). Unangenehmer hätte es kaum kommen können.

Die New York Yankees. Schon wieder. Oder besser: nicht schon wieder! Wann immer die Minnesota Twins in den vergangenen Jahren glaubten, in den MLB-Playoffs weit kommen zu können, standen ihnen da regelmäßig diese Yankees im Weg. Wie unnachgiebige Türsteher am Eingang zur großen Party. Sechs Mal seit 2003 erreichten die Twins die Postseason - fünf Mal scheiterten sie gleich in der ersten Runde an den Bronx Bombers.

Auch Max Kepler hat schon seine Erfahrung gemacht mit dem Rekordmeister (27 Titel), der mit einer Mischung aus Respekt und Abscheu auch "Evil Empire" - wie in "Star Wars" - genannt wird. Vor zwei Jahren trafen Twins und Yankees im Wildcard Game aufeinander: Dem gebürtigen Berliner gelang dabei gleich beim ersten Versuch der erste Hit in der Postseason - nur: es half nichts. Die Yankees gewannen das Alles-oder-nichts-Duell mit 8:4, die Twins waren wieder mal raus.

MLB: ALDS - New York Yankees vs. Minnesota Twins live auf DAZN

Datum Uhrzeit Spiel Samstag, 5. Oktober 1.07 Uhr New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 1 Samstag, 5. Oktober 23.07 Uhr New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 2 Montag, 7. Oktober TBD Minnesota Twins - New York Yankees, Spiel 3 Dienstag, 8. Oktober TBD Minnesota Twins - New York Yankees, Spiel 4* Donnerstag, 10. Oktober TBD New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 5*

Nun also: der nächste Versuch. "Es ist an der Zeit, den Drachen zu töten", sagt Minnesotas Team-Präsident David St. Peter, nein, es gebe nun wirklich "keinen besseren Zeitpunkt als den jetzigen, um diesen Fluch zu brechen". Die Twins sind Erster in ihrer AL Central Division geworden, von den 162 Spielen in der Regular Season haben sie 101 gewonnen, nur drei Teams waren ein klein wenig besser: Die Houston Astros (107), die Los Angeles Dodgers (106) - aber auch die Yankees (103).

Zum aktuellen Erfolg der Twins, Sieger der World Series 1924, 1987 und 1991, hat Kepler (26) in einem nicht unwesentlichen Maße beigetragen. In diesem Jahr gelangen ihm unter anderem 36 Homeruns. Kein Europäer war je besser in der MLB. "Das ist schon außergewöhnlich für einen Deutschen, da zu stehen als Power Hitter, überhaupt als Baseballspieler auf so einem Level zu spielen", sagte er dem Deutschlandfunk.

MLB-Playoffs: Max Kepler ist bereit für Duell gegen New York Yankees

Umso wichtiger ist es für die Twins, dass Kepler ab Freitag, wenn die Best-of-Five-Serie im Yankee Stadium beginnt (Samstag, 1.07 Uhr live auf DAZN), auch dabei sein kann. Seit dem 14. September hat er wegen einer Schulterverletzung nicht mehr gespielt, jetzt aber, sagte er, sei er "ready to go" und könne es kaum erwarten. Manager Rocco Baldelli setzt den schlagstarken Deutschen gerne als "Leadoff-Hitter ein, also als ersten Schlagmann, um den gegnerischen Werfer gleich massiv unter Druck zu setzen.

Das Duell der Twins und der Yankees verspricht nicht nur wegen Kepler ein "Slugfest" zu werden, ein Schlagabtausch im wahrsten Sinne des Wortes. Die Twins haben mit 307 Homeruns in der Regular Season einen neuen Ligarekord aufgestellt, die Yankees schlugen nur einen weniger, weshalb ihr Routinier Brett Gardner in typischem New Yorker Selbstverständnis betont: "Wir haben das beste Team, deshalb gehen wir davon aus, dass wir gewinnen und gut spielen."

MLB - Minnesota Twins: Die Timeline der Saison 2019 von Outfielder Max Kepler © getty 1/24 Max Kepler spielt die bislang beste Saison seiner Karriere in der MLB. Der Outfielder der Minnesota Twins ist ein wichtiger Bestandteil eines der Top-Teams der Liga und SPOX zeigt die Highlights seiner bisherigen Spielzeit 2019. © getty 2/24 Schon vor der Saison-Beginn zeigte sich Max Kepler im Gespräch mit SPOX selbstbewusst: "Wenn jeder gesund bleibt, eine positive Einstellung an den Tag legt und die Mannschaft zusammenhält, haben wir eine richtig gute Chance." © getty 3/24 Wie er schon im SPOX-Interview verriet, schlägt Kepler seit Saisonbeginn an Position 1 im Lineup und ist damit immer der erste, der auf den gegnerischen Pitcher trifft. © getty 4/24 Am 5. April war es dann soweit: Max Kepler schlug seinen ersten Homerun der Saison und eröffnete damit eine Spielzeit, die ihm zum Durchbruch verhelfen sollte. © getty 5/24 Genau genommen war das gesamte Wochenende vom 5. bis 7. April ein denkwürdiges. Kepler nämlich schlug an jedem Tag in Philadelphia einen Homerun. © getty 6/24 Das Wochenende in Philly toppte Kepler aber nochmal am Ende des Aprils! In Baltimore nämlich gelangen ihm vom 26. bis 28. April sogar vier Homeruns in drei Tagen. © getty 7/24 Es dauerte dann jedoch bis zum 23. Mai bis zum nächsten Meilenstein. Dann nämlich schlug Kepler seinen 10. Homer der Saison und hatte damit schon die Hälfte seiner Karrierebestmarke erreicht. © getty 8/24 Dreier-Serien liegen Kepler offenbar! In den drei Spielen vom 23. bis 26. Mai (ein freier Tag dazwischen) schlug er erneut drei Homeruns in drei Spielen - einen gegen Los Angeles Angels, zwei gegen die Chicago White Sox. © getty 9/24 Dieser krasse Output machte Kepler dann zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Spieler der Woche der American League. Er schlug .571/.600/1.190 mit 10 Runs, 12 Hit, 3 Homeruns und 10 RBI bei 3 Walks und 1 Stolen Base in nur 5 Spielen. © getty 10/24 Der 6. Juni war der Beginn einer denkwürdigen Serie. Kepler schlug in Cleveland drei Homeruns in drei aufeinanderfolgenden At-Bats gegen Indians-Pitcher Trevor Bauer - in einem Spiel! © getty 11/24 Keplers heroischste Leistung der Saison kam dann am 18. Juni gegen die Boston Red Sox ... © getty 12/24 Kepler wurde im achten Inning eingewechselt und schlug direkt mal ein Single, das zum Ausgleich führte. 2:2 stand es da ... © getty 13/24 Im 13. Inning führte Boston mit 3:2. Kepler trat an die Platte, schlug einen Homerun und stellte auf 3:3. Die Partie ging also weiter. © getty 14/24 Das 17. Inning dann brachte die Entscheidung! Kepler schlug ein Walk-Off-RBI-Single und brachte damit Luis Arraez nach Hause. Sieg für die Twins! © getty 15/24 Am 29. Juni dann ein echter Meilenstein: Kepler schlug zwei Homeruns gegen die White Sox. Der erste war sein 20. in der Saison, womit er schon vor dem All-Star-Break seine Karrierebestmarke eingestellt hat! © getty 16/24 Stichwort All-Star: Haarscharf hat Kepler die Vorauswahl für die Starter des All-Star Games verpasst. 138 Stimmen fehlten ihm letztlich. Und auch als Reservist kam er unfassbarer Weise nicht rein. © getty 17/24 Am 13., also kurz nach dem All-Star Game in Cleveland, arbeitete Kepler dann gewissermaßen seinen Frust ab - in Cleveland. Gegen seinen Lieblingsgegner Trevor Bauer schlug er zwei weitere Homeruns und kam somit auf 5 in 5 At-Bats in Serie. Historisch! © getty 18/24 Am 21. Juli zeigte Kepler erneut seinen Killerinstinkt und besiegte die Oakland Athletics mit einem Walk-Off-RBI-Single zum Sieg im neunten Inning. © getty 19/24 Am 23. Juli dann mussten auch die New York Yankees dran glauben! Kepler schlug einen Homerun gegen Linkshänder CC Sabathia und erreichte damit den 25. Homer der Saison. Zudem wurde New York geschlagen. © getty 20/24 Einen Tag später stieg wohl das Spiel der Saison. Die Yankees und Twins gaben es sich so richtig über zehn Innings. Am Ende siegten die Yankees 14:12. Kepler hatte den Sieg auf dem Schläger, doch Aaron Hicks fing seinen Schlag per Hechtsprung am Ende. © getty 21/24 Am 1. August schlug Kepler seinen 30. Homerun. Eine besondere Marke, die auch in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist. Der Meilenstein gelang in Miami gegen die Marlins. © getty 22/24 Am 10. August dann folgte Homerun 32 für Kepler. Er gelang im Spiel gegen die Indians, mit denen sich die Twins nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel in der American League Central liefern. © getty 23/24 Historisch wurde es am 16. August, denn Kepler schaffte seinen 33. Long Ball der Saison und stellte damit einen neuen Europarekord auf! Er übertraf Bobby Thomson (Schottland), der den Rekord 68 Jahre hielt! © instagram.com/kepleroni 24/24 Kepler (r.) und seine Kollegen aus der #BombaSquad (Eddie Rosario, Byron Buxton, v.l.) haben mit 101 Siegen die Playoffs erreicht. Die Spiele der Twins seht Ihr live auf DAZN.

Was nicht heißt, dass die Yankees nicht Respekt hätten vor den Drachentötern aus den Twin-Cities, den Zwillingsstädten Minneapolis und St. Paul. "Jedes Mal, wenn wir gegen sie (in den Playoffs) gespielt haben, waren sie ein formidabler und würdiger Gegner, und wir haben immer einen Weg gefunden, an ihnen vorbeizukommen", erinnert sich General Manager Brian Cashman. Aber, betont er: "Das heißt nicht, dass es immer oder diesmal so sein wird."