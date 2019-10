MLB News: Philadelphia Phillies holen offenbar Joe Girardi als neuen Manager

Joe Girardi wird offenbar neuer Manager der Philadelphia Phillies. Das berichtet Todd Zolecki von mlb.com. Die Verpflichtung könnte noch am Donnerstag offiziell gemacht werden.

Damit würde Girardi Nachfolger des entlassenen Gape Kapler. Kapler war am Ende der Regular Season nach zwei Spielzeiten am Ruder entlassen worden. Die Phillies hatten in beiden Jahren die Postseason verpasst.

Insgesamt wartet der World-Series-Sieger von 2008 nun schon acht Jahre auf eine Playoff-Teilnahme. Daran konnte auch der Rekordvertrag für Bryce Harper in der Offseason nichts ändern.

Der 55 Jahre alte Girardi hatte zuletzt die New York Yankees betreut. Dort war er im Herbst 2017 allerdings nach insgesamt zehn Jahren als Manager entlassen worden. Mit den Yankees hatte er 2009 die World Series gewonnen. Es war sein vierter Titel in der Bronx. Als Catcher hatte er in seinen vier Jahren mit den Yankees (1996-1999) drei weitere World Series gewinnen können.

Neben Girardi sollen in Philadelphia auch Dusty Baker und Buck Showalter Kandidaten gewesen sein. Auch die Cubs und Mets, die beide auf der Suche nach neuen Skippern sind, hatten Interviews mit Girardi geführt.