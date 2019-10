MLB: Carlos Carrasco erhält Roberto Clemente Award

Carlos Carrasco wurde mit dem Roberto Clemente Award 2019 ausgezeichnet. Major League Baseball nahm die Ehrung im Vorfeld von Spiel 3 der World Series in Washington/D.C. vor.

Der Award wird jährlich an einen Spieler mit ausgezeichnetem Charakter sowie Beiträgen für die Gesellschaft vergeben.

Der Pitcher der Cleveland Indians war im Mai mit Leukämie diagnostiziert worden und verpasste mehrere Monate der vergangenen Saison. Dennoch besuchte er während seiner Krankheit Kinder in Krankenhäusern rundum Cleveland, die auch an Blutkrebs erkrankt sind, obwohl er selbst in Behandlung war.

"Ich liebe es, so etwas zu tun und vielen Kindern und ihren Familien zu helfen", sagte Carrasco, der selbst fünffacher Vater ist.

Roberto Clemente, der Namensgeber des Awards, zeichnete sich durch humanitäre Hilfsmaßnahmen besonders in Puerto Rico und Lateinamerika aus.