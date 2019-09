MLB: Pete Alonso von den New York Mets knackt Rookie-Homerun-Rekord

Mit seinem insgesamt 53. Homerun der Saison hat Pete Alonso in der Nacht zum Sonntag einen Rookie-Rekord in der MLB aufgestellt. Dem 24-Jährigen gelang das Kunststück beim 3:0 seiner New York Mets gegen die Atlanta Braves im dritten Inning.

"Es ist surreal. Es war fast wie eine außerkörperliche Erfahrung", sagte Alonso: "Das war ein unglaublicher Moment. Das ist mehr als ein Traum. Das ist mehr als nur Fantasie. Ich kann es nicht in Worte fassen."

Die bisherige Bestmarke von 52 Homeruns hatte Aaron Judge (New York Yankees) vor zwei Jahren aufgestellt. "Er wird eine ganze Menge besonderer Dinge in seiner langen Karriere erreichen. Das ist erst der Anfang und der erste von vielen Rekorden, die er brechen wird", lobte Outfielder Judge seinen Nachfolger.