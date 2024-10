Stadion schwer beschädigt: Hurrikan Milton bereitet Sportteams in Florida große Schwierigkeiten

Jacksonville Jaguars müssen Flug nach London verschieben

Die Jacksonville Jaguars, die am Sonntag im Fußballstadion der Tottenham Hotspur gegen die Chicago Bears antreten sollen, mussten ihren Flug nach London wegen des Sturms verschieben. Die Miami Dolphins haben spielfrei.

Das für Freitag geplante NBA-Vorbereitungsspiel zwischen den Basketball-Teams Orlando Magic und New Orleans Pelicans wurde abgesagt, auch das Duell zwischen Miami Heat und den Atlanta Hawks. Es wurde auf kommende Woche verschoben. Die Eishockey-Teams aus der Region spielen in der NHL in den nächsten Tagen auswärts - eine glückliche Fügung des Spielplans.

Nach Angaben der Rays wurde das Tropicana Field so gebaut, dass es Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 km/h standhält. Das Dach wird von zahlreichen Kabeln getragen, die durch Streben miteinander verbunden sind. Das Team bezeichnet es als das "weltgrößte kabelgestützte Kuppeldach". Das Stadion wurde 1990 eröffnet und kostete ursprünglich 138 Millionen Dollar. Es soll zur Saison 2028 durch ein 1,3 Milliarden Dollar teures Baseballstadion ersetzt werden.