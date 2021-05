Rückkehr nach London: Die NFL 2021 wieder live in Europa

Der NFL Spielplan für die Saison 2021 ist veröffentlicht, und auch in Europa darf man sich wieder freuen: Nach der Corona-bedingten Pause im Vorjahr kehrt die NFL in der kommenden Regular Season zurück nach London.

Nach der Zwangspause 2020 gibt die International Serie 2021 ihr Comeback mit einem Doppelschlag: Zwei Spiele finden in London statt, Mexiko als Austragungsort muss sich noch bis 2022 gedulden. Die NFL betonte zudem, dass man bei den Spielen selbstredend von möglichen Corona-Regelungen vor Ort abhängig ist und man weiterhin "Gesundheit und Sicherheit an erste Stelle" setzt.

Den Auftakt machen am 10. Oktober die Atlanta Falcons gegen die New York Jets, Fans werden also unter anderem die Top-5-Picks Kyle Pitts (Falcons) und Zach Wilson (Jets) zu Gesicht bekommen. Wilson tritt bei den Jets die Nachfolge von Sam Darnold an und soll Gang Green als neuer Hoffnungsträger anführen.

Die Jacksonville Jaguars dürfen bei einem London-Paket nicht fehlen, Jacksonville "empfängt" im zweiten London-Spiel am 17. Oktober die Miami Dolphins. Die Jaguars treten dann mit Nummer-1-Pick Trevor Lawrence an, während Miami in dieser Offseason das Steuerrad komplett in die Hände von Tua Tagovailoa übergeben hat.

Beide Partien werden um 14.30 Uhr Ortszeit beginnen, beide Spiele finden im Tottenham Hotspur Stadium statt.

Die Spiele in London 2021: