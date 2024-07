Geglückter Auftakt: Rafael Nadal und Carlos Alcaraz meistern erste Runde im Doppel

Ob es in der französischen Metropole nochmal zu einem großen Triumph reichen wird, erscheint nach den zuletzt gezeigten Leistungen eher unwahrscheinlich. Doch Nadal will allenfalls sich selbst noch etwas beweisen.

22 Grand-Slams hat der "Stier aus Manacor" gewonnen, alleine 14 in Roland Garros. Aber Nadal weiß auch, wie Olympia geht. 2008 gewann er in Peking im Einzel, 2016 holte er in Rio de Janeiro in der Doppel-Konkurrenz nochmals Gold.

Die kommenden Tage (und Wochen?) in Paris will die spanische Tennis-Ikone auf jeden Fall genießen. Nadal hatte am Vorabend bereits seinen großen Auftritt. Als Träger der Olympischen Fackel war er an der Seite anderer Sportgrößen auf der Seine geschippert - sichtlich mit Stolz erfüllt.

Der Mallorquiner fühlt sich offensichtlich wohl in Paris, an seiner Seite stets die Familie um Ehefrau Maria Perello und Sohn Rafa junior. Dies soll noch möglichst lange andauern.