Medaillentraum geplatzt! Angelique Kerber verliert irrsinnigen Viertelfinal-Krimi gegen Zheng Qinwen

Olympia: Angelique Kerber startet besser ins Match

"Der Sieg gehört den Wagemutigsten" - der berühmte Wahlspruch von Roland Garros prangt in riesigen Lettern oben an der Tribüne des "Chatrier". So ging Kerber dort auch gegen die fast 15 Jahre jüngere Zheng ins erste Viertelfinale seit 26 Monaten - im Mai 2022 hatte sie in Straßburg danach ihren 14. und letzten Turniersieg auf der WTA-Tour gefeiert.

"Ich will hier wieder alles auf dem Platz lassen", sagte Kerber, die tags zuvor eine Zweifach-Schicht geschoben hatte: Erst das kraftraubende Achtelfinal-Einzel gegen Leylah Fernandez, dann in der größten Nachmittagshitze die Doppel-Niederlage mit Laura Siegemund. Die Hoffnung, am Mittwoch einmal ausspannen und regenerieren zu können, zerschlug sich mit der Veröffentlichung des Spielplans am Dienstagabend.

"Ich nehme alles so, wie es kommt, und mache da kein großes Tamtam mehr", sagte Kerber angesichts ihres vierten Einzels binnen fünf Tagen. Zheng hatte auf ihren Mixed-Einsatz am Dienstag verzichtet, dennoch zeigte sich Kerber zunächst frischer, startete mit einem Break und knüpfte an ihre bemerkenswerten Paris-Vorstellungen an.