Medizinischer Notfall bei den Olympischen Spielen: Schwimmerin am Beckenrand beatmet

Bilder aus der Schwimmhalle zeigen, wie die 21-Jährige nach dem Wettkampf, den sie als Siebte abschloss, am Beckenrand zusammenbrach.

Sofort eilten Sanitäter zu ihr, legten sie auf eine Trage und transportierten sie aus der Halle. Nach Informationen der ARD musste Potocka sogar kurzzeitig mit einer Maske beatmet werden.

"Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas erlebt habe, dass es so akut am Beckenrand passiert ist, dass das Medical Team gleich kommen musste, um zu stabilisieren und zu unterstützen", meinte Expertin Dorothea Brandt am ARD-Mikro.

Über den derzeitigen Gesundheitszustand der Slowakin ist nichts bekannt.