"Ich glaube, dass dies das Ende meiner Olympischen Spiele 2024 sein wird": Sprintstar Noah Lyles beendet Olympia wegen Corona-Erkrankung wohl vorzeitig

Sprintstar Noah Lyles wird bei Olympia in Paris wegen seiner Corona-Infektion wahrscheinlich nicht mehr starten. "Ich glaube, dass dies das Ende meiner Olympischen Spiele 2024 sein wird", schrieb der 27-Jährige nach seinem dritten Platz über 200 m bei Instagram. Ursprünglich wollte Lyles am Freitagabend mit der 4x100 m Staffel der USA um eine weitere Medaille laufen, auch für die Staffel über 4x400 m am Samstag war er vorgesehen.

"Es sind nicht die Olympischen Spiele, die ich mir erträumt habe, aber ich habe so viel Freude in meinem Herzen", schrieb Lyles weiter bei Instagram: "Ich hoffe, dass alle die Show genossen haben. Ob ihr nun für oder gegen mich Stimmung gemacht habt, ihr müsst zugeben, dass ihr zugesehen habt, nicht wahr?" Seine einmalige Quadruple-Mission scheiterte mit dem dritten Platz über 200 m vorzeitig, Letsile Tebogo aus Botswana und Landsmann Kenneth Bednarek waren am Donnerstagabend schneller. Nach seinem spektakulären Triumph über 100 m wollte Lyles auch über die 200 m sowie mit den Staffeln über 4x100 und 4x400 m triumphieren. Nach dem Rennen über 200 m wurde er erschöpft mit einem Rollstuhl aus der Arena gebracht, im Callroom hatte er zuvor bereits Maske getragen. "Ich bin früh aufgewacht, so gegen 5 Uhr am Dienstagmorgen, und habe mich wirklich schrecklich gefühlt", sagte Lyles bei NBC: "Ich wusste, dass es mehr war als nur ein Muskelkater von den 100 Metern. Wir weckten die Ärzte und machten einen Test, der leider ergab, dass ich positiv auf Corona reagierte. Das hat seinen Tribut gefordert, ganz sicher."

