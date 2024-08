Sieg gegen Indien: Deutsche Hockey-Männer ziehen ins Olympia-Finale ein!

Matchwinner für die deutsche Mannschaft war Marco Milkau, der in der packenden und bisweilen hektischen Schlussphase das Tor zum Finale aufstieß (54.). Zuvor hatten Gonzalo Peillat (18.) nach einer Strafecke und Christopher Rühr (27., Siebenmeter) getroffen. Die Tore für den Rekord-Olympiasieger Indien, der vor drei Jahren in Tokio eine deutsche Bronzemedaille verhindert hatte, erzielten Harmanpreet Singh (7.) und Sukhjeet Singh (36.).

Nach der geglückten Revanche hat das DHB-Team nun Silber sicher, am Donnerstag (19.00 Uhr) geht es wie bereits vor zwölf Jahren gegen die Niederlande um Gold. In London hatte sich Deutschland damals zum bislang letzten Mal den Titel geholt. Auch in Paris war das DHB-Team gegen den Europameister in der Vorrunde schon erfolgreich gewesen (1:0).

Im Stade Olympique Yves-du-Manoir entschärfte die deutsche Mannschaft gleich zu Beginn zwei Strafecken Indiens - auch dank Torhüter Jean-Paul Danneberg. Dabei musste das Team auf eine wichtige Stütze in der Defensive verzichten. Der angeschlagene Tom Grambusch, der sich im Viertelfinale gegen Argentinien (3:2) an der Hand verletzt hatte, musste auf der Tribüne Platz nehmen.