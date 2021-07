Bei Olympia 2021 steht am Samstag das erste Spiel für die deutsche Handball-Nationalmannschaft an. Wer spielt sonst noch in der Gruppe A von Deutschland? Wir geben Euch den Überblick über die Tabelle, die Ergebnisse und den Spielplan.

Handball bei Olympia 2021, Gruppe A mit Deutschland: Gegner

Zwölf Länder sind 2021 beim olympischen Handball-Wettbewerb mit dabei, darunter auch die deutsche Nationalmannschaft. Die Auslosung hat ergeben, dass das DHB-Team in der Gruppe A spielen wird.

In dieser Gruppe kämpft Deutschland ab heute um den Einzug ins Viertelfinale. Mit in der Gruppe sind Norwegen, Frankreich, Brasilien, Spanien und Argentinien.

Handball bei Olympia 2021: Gruppe A mit Deutschland im Überblick

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1 Norwegen 0 0 0 1 Frankreich 0 0 0 1 Deutschland 0 0 0 1 Brasilien 0 0 0 1 Spanien 0 0 0 1 Argentinien 0 0 0

Handball bei Olympia 2021, Gruppe A mit Deutschland: Tabelle, Ergebnisse, Spielplan

Zum Auftakt des olympischen Handballturniers trifft Deutschland heute auf Spanien. Deutsche Fans habe2n dabei Glück: Das Spiel läuft zu einer durchaus zuschauerfreundlichen Zeit: Um 9.15 Uhr soll der Anwurf im japanischen Tokio erfolgen.

Alle anderen Teams sind heute ebenfalls im Einsatz. Das erste Spiel steigt um 2 Uhr deutscher Zeit zwischen Norwegen und Brasilien.

Handball bei Olympia 2021, Gruppe A mit Deutschland: Spielplan

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 24.7.2021 2 Uhr Norwegen Brasilien 24.7.2021 4 Uhr Frankreich Argentinien 24.7.2021 9.15 Uhr Deutschland Spanien 26.7.2021 2 Uhr Brasilien Frankreich 26.7.2021 4 Uhr Argentinien Deutschland 26.7.2021 9.15 Uhr Spanien Norwegen 28.7.2021 9.15 Uhr Norwegen Argentinien 28.7.2021 12.30 Uhr Brasilien Spanien 28.7.2021 14.30 Uhr Frankreich Deutschland 30.7.2021 2 Uhr Argentinien Brasilien 30.7.2021 7.15 Uhr Frankreich Spanien 30.7.2021 14.30 Uhr Deutschland Norwegen 1.8.2021 7.15 Uhr Spanien Argentinien 1.8.2021 9.15 Uhr Norwegen Frankreich 1.8.2021 12.30 Uhr Deutschland Brasilien

Handball bei Olympia 2021: So funktioniert der Modus des Turniers

Dass es bei den Olympischen Spielen 2021 im Handball zwei Gruppen gibt, haben wir bereits erklärt. Doch wie funktioniert der Modus darüber hinaus?

In der Gruppenphase spielen alle Teams einer Gruppe einmal gegeneinander. Jedes Land muss also fünf Gruppenspiele absolvieren. Nach der Gruppenphase ziehen die besten vier Teams einer Gruppe in die nächste Runde, das Viertelfinale, ein.

Ab dem Viertelfinale wird das Turnier ganz klassisch im K.o.-Modus zu Ende gespielt. Es gibt also keine Hauptrunde nach der Vorrunde, so wie man es beispielsweise von der Handball-WM oder der Handball-EM kennt.

© getty

Handball bei Olympia 2021: So übertragen ARD und ZDF

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen die Übertragung der olympischen Spiele 2021 unter sich auf. Die beiden Programme berichten abwechselnd live aus Tokio und übertragen dementsprechend auch die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft live.

Wann welcher der beiden Sender im Einsatz ist, könnt Ihr dieser Übersicht entnehmen.