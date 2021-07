Handball: Deutschland vs. Argentinien bei Olympia 2021 live im TV, Livestream und Liveticker

Am kommenden Montag bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegen Argentinien sein zweites Gruppenspiel bei den Olympischen Spielen. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum Auftakt verlor das DHB-Team nach einem Krimi denkbar knapp mit 27:28 gegen Spanien. Mit Blick auf die restlichen Gruppengegner (Frankreich, Norwegen und Brasilien) braucht es schon einen Sieg gegen Argentinien, um sich alle Chancen auf das Viertelfinale zu wahren.

Handball: Deutschland vs. Argentinien bei Olympia 2021 - Eckdaten

Das zweite Gruppenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Argentinien steigt in der Nacht von (Sonntag 25. Juli) auf den kommenden Montag (26. Juli) um 4 Uhr deutscher Zeit.

Austragungsort ist die Mehrzweckhalle in Kokuritsu Yoyogi Kyōgijō, Tokio. Zuschauer sind bei den gesamten Olympischen Spielen nicht zugelassen.

Handball: Deutschland vs. Argentinien bei Olympia 2021 live im TV und Livestream

Alle deutschen Vorrundenspiele bei Olympia werden vom ZDF übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Partie live in voller Länge und bietet obendrein einen Livestream in der Mediathek an. Dieser startet zehn Minuten vor Spielbeginn, also um 03:50 Uhr deutscher Zeit. Hier geht's zum Livestream.

Außerdem könnt Ihr das Spiel zwischen dem DHB-Team und Argentinien bei Eurosport live verfolgen. Im Umkehrschluss seht Ihr das Spiel auch bei DAZN, weil der Streamingdienst mit dem Sportsender kooperiert.

Eurosport ermöglicht DAZN-Kunden dabei, Eurosport 1 und Eurosport 2 abrufen zu können. Deswegen ist auch nur für DAZN-Nutzen der Eurosport-Livestream nicht extra kostenpflichtig. Für alle anderen ist der Livestream mit Kosten verbunden.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren und Euch damit Zugriff auf Spitzensport aus aller Welt verschaffen. Davor habt Ihr jedoch die Möglichkeit, DAZN 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Handball: Deutschland gegen Argentinien heute im Liveticker

Wer keine Lust auf Bewegtbild hat oder wenn keine Möglichkeit, die Partie live zu sehen, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. Die wichtigsten Szenen könnt Ihr bei uns im Liveticker nachlesen.

© getty Bei Spanien herrschte große Freude nach dem Sieg über Deutschland.

Handball: Der DHB-Kader im Überblick

Tor : Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Johannes Bitter (HSV Hamburg)

Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Johannes Bitter (HSV Hamburg) Linksaußen : Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen)

Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) Rechtsaußen : Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen)

Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen) Kreis : Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) Rückraum Mitte : Philipp Weber (SC Magdeburg), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen)

Philipp Weber (SC Magdeburg), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) Rückraum links : Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin)

Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin) Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel)

Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel) Abwehr: Finn Lemke (MT Melsungen)

Handball: Deutschlands Gruppe A im Überblick

Die ersten vier Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale.