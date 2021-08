Medaillen-Traum nimmt Konturen an: Thole/Wickler wie Ludwig/Kozuch im Viertelfinale

Die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler stehen in Tokio im Viertelfinale. Die Vizeweltmeister aus Hamburg zählen nun endgültig zu den Anwärtern auf eine Medaille.

Clemens Wickler schrie seine Freude in den Nachthimmel von Tokio, dann drückte er seinen Partner Julius Thole ganz fest an sich: Dank einer deutlichen Leistungssteigerung haben die deutschen Beachvolleyballer bei den Olympischen Spielen das Viertelfinale erreicht und dürfen im Sand von Tokio nun von einer Medaille träumen - der ersten für ein deutsches Männer-Team nach Gold in London 2012.

"Das ist auf jeden Fall richtig geil", sagte Wickler nach dem Sieg gegen die Weltranglistenvierten Jacob Gibb und Tri Bourne aus den USA, der trotz einiger Startschwierigkeiten letztlich souverän mit 2:1 (17:21, 21:15, 15:11) gelang. Am Mittwoch (22.00 Uhr MESZ) schmettern Thole/Wickler gegen die russischen Weltmeister Oleg Stojanowski/Wjatscheslaw Krassilnikow um den Einzug in die Runde der letzten Vier.

Julius Brink: Keine Angst vor dem Weltmeister

"Es ist auf jeden Fall gut, dass es kein Finale ist. Da haben wir nämlich schon drei mal verloren, glaub ich", sagte Wickler zum anstehenden Duell mit den Russen. "Ich mache mir da gar keine Sorgen", meinte dagegen London-Olympiasieger Julius Brink in der ARD. Ja, es gehe nun gegen die Weltmeister, aber wenn Thole/Wickler so weiterspielten, habe er da "keine große Angst". Schon vor dem Achtelfinale hatte Brink gesagt: "Wenn sie in der Birne klar bleiben, ist eine Medaille drin."

Nach einer verschlafenen Anfangsphase und einem 0:1-Satzrückstand steigerten sich die deutschen Vizeweltmeister im Shiokaze Park von Tokio mit jedem Ballwechsel und behielten am Ende die Nerven. Mit zunehmender Spieldauer bekamen sie ihre Nervosität immer besser in den Griff und überzeugten mit variablem Angriffsspiel.

© getty Julius Thole (l.) und Clemens Wickler stehen bei den Sommerspielen im Viertelfinale.

Ludwig/Kozuch spielen am Dienstag ums Halbfinale

Beim ersten deutschen Beach-Olympiagold von Brink und Jonas Reckermann saßen Thole und Wickler 2012 noch gebannt vor dem Fernseher. Nun gehören sie selbst zu den Anwärtern auf olympisches Edelmetall.

Dabei hatten die beiden eine schwierige Turniervorbereitung, in der das Team von zwei Verletzungen zurückgeworfen worden war. Erst durchkreuzte Wicklers akute Blinddarm-OP die Pläne, dann erlitt Thole eine Bänderverletzung. Doch Vorbereitung ist Vorbereitung - pünktlich zum Karriere-Höhepunkt in Tokio präsentieren sich die beiden in Bestform.

Bei den Frauen darf Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig unterdessen weiter von einem erneuten Gold-Coup träumen. Die deutsche Fahnenträgerin kämpft an der Seite ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch am Dienstag um den Einzug ins Halbfinale. Gegner im Viertelfinale ist das US-Duo April Ross/Alix Klineman.