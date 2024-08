Deutschland trifft damit zum zweiten Mal im Turnier auf die Silbermedaillengewinner von Tokio. Zum Abschluss der Gruppenphase in Lille hatte die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert die Franzosen hochüberlegen mit 85:71 besiegt.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) steht erstmals in der Runde der letzten vier bei Olympischen Spielen. Die Halbfinals in der Pariser Bercy Arena finden am Donnerstag statt.