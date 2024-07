Dickes Ausrufezeichen zum Start! Deutsche 3x3-Basketballerinnen schlagen USA

Das deutsche Quartett um Svenja Brunckhorst (3 Punkte) setzte sich in seinem Auftaktspiel mit 17:13 gegen den Olympiasieger von Tokio durch. Dabei überzeugte das Team, zu dem auch Sonja Greinacher (5), Marie Reichert (5) und Elisa Mevius (4) gehören, durch seine Nervenstärke in der Schlussphase. Großes Plus: Die deutschen Frauen wirkten wesentlich eingespielter als das US-Team.

Nächster Gegner ist nun am Mittwoch (17.30) Australien. In der Gruppenphase tritt das DBB-Team gegen alle übrigen sieben Teilnehmer an. Die beiden Gruppenbesten ziehen direkt ins Halbfinale ein, die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs können sich dafür über die Play-ins qualifizieren. Nur die zwei schwächsten Mannschaften scheiden aus.

Dass das Team in Paris dabei ist, hat es vor allem Brunckhorst, die bei Olympia wie Greinacher auch im klassischen Fünf gegen Fünf hätte starten können, zu verdanken. In Debrecen warf sie ihre Mannschaft beim Qualifikationsturnier im Mai in letzter Sekunde zum 19:17 gegen Gastgeber Ungarn - und damit zum Ticket für Paris. Dort wird für sie nach mehr als zehn Jahren im Nationaltrikot Schluss sein.