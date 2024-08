Paris-Königin Iga Swiatek tröstet sich mit Bronze

Am Tag zuvor war die Serie der viermaligen French-Open-Siegerin nach 25 Siegen in Roland Garros gerissen. Die 23 Jahre alte Polin hatte gegen Zheng Qinwen in zwei Sätzen verloren. Die Chinesin, die Angelique Kerbers Karriere im Viertelfinale beendet hatte, spielt am Samstag gegen Donna Vekic (Kroatien) um Gold.