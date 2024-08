200 Meter: Kein Double! Gabrielle Thomas verhindert erneuten Olympiasieg von Julien Alfred

Gabrielle Thomas hat das Double der neuen Sprint-Königin Julien Alfred verhindert und sich zur Olympiasiegerin über 200 m gekrönt. Die Vize-Weltmeisterin aus den USA triumphierte am Dienstagabend im Stade de France souverän in 21,83 Sekunden vor Alfred (22,08), Bronze ging an Brittany Brown (22,20) und damit ebenfalls in die USA. Nach Bronze in Tokio gewann Thomas nun ihr erstes Olympia-Gold.

Alfred hatte als sechste Sprinterin der Olympia-Geschichte den Doppel-Olympiasieg vor Augen, dennoch holte sie nach ihrem Triumph über die prestigeträchtigen 100 m überhaupt erst die zweite Olympia-Medaille in der Geschichte ihres kleines Heimatlandes aus der Karibik. Eine jamaikanische Sprinterin hatte sich nicht für das Finale qualifiziert, nachdem Weltmeisterin Shericka Jackson verletzungsbedingt nicht hatte an den Start gehen können. Bereits über 100 m war in Shelly-Ann Fraser-Pryce ein weiterer jamaikanischer Sprintstar ebenfalls verletzungsbedingt nicht angetreten. Elaine Thompson-Herah, Olympiasiegerin von Rio und Tokio über 100 und 200 m, war wegen eines Achillessehnenrisses gar nicht erst nach Paris gereist. Letztmals holte Jamaika 1976 in Montreal keine 200-m-Medaille.

