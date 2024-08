"Ein Traum": Boxer Nelvie Raman Tiafack hat Bronze sicher

Gegen Lenzi zeigte Tiafack, was ihn auszeichnet: Vom ersten Gong an marschierte er in der Paris North Arena auf dem Messegelände von Villepinte los. Das beeindruckte die Punktrichter, vier von fünf sahen ihn nach der ersten von drei Runden vorne. Dennoch warnte Trainer Lukas Wilaschek: "Du darfst ihn nicht kommen lassen. Egal. Du bist da."

Die deutschen Fans in der Arena skandierten "Nelvie! Nelvie!" - und Tiafack lieferte. Erneut vier von fünf Punktrichtern sahen in ihm in der zweiten Runde den besseren Boxer. In der dritten Runde brachte Tiafack den Sieg über die Zeit.

Für das Viertelfinale qualifiziert hatte sich Tiafack am Montag, gegen Mahammad Abdullayev aus Aserbaidschan siegte er deutlich mit 5:0. Danach war für den Europameister von 2022 Warten angesagt. "Was mich nervt, ist diese lange Pause", berichtete er. Schließlich ginge es im Viertelfinale "um so viel".

Den Gewinn einer Medaille hatte sich Tiafack, der im Alter von acht Jahren mit seiner Mutter aus Kamerun nach Deutschland gekommen war, im Vorfeld der Spiele als Ziel gesteckt. "Ich will auf jeden Fall auf dem Podest stehen", sagte er dem SID.

Als Tiafack am Freitag in den Ring stieg, war er bereits der einzige verbliebene deutsche Boxer in Paris: Sowohl die Chemnitzerin Maxi Klötzer (bis 50 kg) als auch der Münchner Magomed Schachidov (bis 71 kg) waren jeweils schon in ihren Auftaktkämpfen gescheitert.