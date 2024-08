Medaillenflaute spektakulär beendet: Deutsche Mixed-Staffel holt Gold im Triathlon

Die Mixed-Staffel konnte trotz der Diskussionen um die Wasserqualität in der Seine planmäßig stattfinden. Knapp zehn Stunden vor dem Start hatten die Organisatoren grünes Licht gegeben, obwohl sich zuvor nach den Einzelwettkämpfen eine belgische Triathletin krank gemeldet hatte. Die geplanten Trainingseinheiten am Samstag und Sonntag waren wegen überschrittener Grenzwerte abgesagt worden.

Auch das Einzelrennen der Männer war zuvor um einen Tag verschoben worden. Am Montag konnte auf die Notfall-Alternative Duathlon aus Laufen, Radfahren und nochmal Laufen verzichtet werden. Die Wettbewerbe der Triathleten sind die ersten, die im Fluss von Paris stattfinden. Auch die Freiwasserschwimmer um Florian Wellbrock und Leonie Beck sollen ihre Wettkämpfe am 8. und 9. August in der Seine austragen.