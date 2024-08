Reiten Dressur heute live bei Olympia im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Olympische Reiterspiele im TV und Livestream

In der Sportart Reiten wurden bei den Olympischen Spielen in Paris bereits einige Medaillen vergeben, so gewann etwa Michael Jung im Vielseitigreiten die Goldmedaille für Deutschland. In den bevorstehenden Tagen geht es nun in der Dressur zur Sache. Am Samstag, den 3. August, steigt der Team Grand Prix (Special), für das neben neun weiteren Teams auch Deutschland mit Jessica von Bredow-Werndl, Frederic Wandres, Isabell Werth und Sönke Rothenberger an den Start geht.

Am Sonntag, den 4. August, steht dann der Einzel Grand Prix (Kür) an. Beide Wettbewerbe gehen um 10 Uhr im Stadion vor dem Schloss von Versailles los.

Reiten Dressur: Die Medaillenwettkämpfe