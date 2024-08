Irres Gehalt! So viel soll Snoop Dogg für seine Anwesenheit bei den Olympischen Spielen kassieren

Wie der Venture-Capitalist Henry McNamara in einem Gespräch mit einem hochrangigen Funktionär des US-Senders NBC erfahren haben will, kassiert Snoop Dogg pro Tag umgerechnet rund 456.000 Euro dafür, dass er sich in Paris zeigt.

Insgesamt dürfte der 52-Jährige somit am Ende der Veranstaltung auf einen Betrag von mindestens 6,3 Millionen Euro kommen.