Deutschland vs. USA, Halbfinale Frauen Fußball bei Olympia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im TV und Livestream?

Die deutschen Fußballerinnen möchten sich im Halbfinale gegen die USA für die saftige 1:4-Niederlage in der Vorrunde revanchieren und in das Finale bei Olympia 2024 einziehen. Ob das gelingt, erfahren wir am heutigen Dienstag, dem 6. August, ab 18 Uhr.

