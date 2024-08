Deutschland vs. Schweden, Beachvolleyball Finale bei Olympia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel von Ehlers/Wickler um Gold im TV und Livestream?

Zwölf Jahre nach dem Goldtriumph von Julius Brink und Jonas Reckermann bei den Olympischen Spielen in London greift Deutschland im Beachvolleyball der Männer wieder nach Gold. Nils Ehlers und Clemens Wickler treffen am heutigen Samstag, den 10. August, bei den Sommerspielen in Paris auf die Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig. Um 22.30 Uhr geht es im Stade Tour Eiffel los.

