Deutschland, Halbfinale Basketball Olympia: Gegner, Turnierbaum, Termin, Ort, Übertragung im Free-TV und Livestream

Deutschland, Halbfinale Basketball Olympia: Übertragung im Free-TV und Livestream

Ganz egal, gegen wen Deutschland am Donnerstag spielt, wird die Partie live im Free-TV übertragen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist am Donnertag die ARD mit seinen Olympia-Liveübertragungen an der Reihe. Zudem kommt das Spiel auch live auf Eurosport 1.

Alternativen dazu sind der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN, die kostenlosen Livestreams auf sportschau.de. und sportstudio.de sowie discovery+ (kostenpflichtig).