Bomben-Alarm wegen verdächtigem Gegenstand: Polizei sperrt einen Bereich in der Nähe des Leichtathletik-Stadions in Paris ab

Ein Bomben-Alarm sorgt bei den Olympischen Spielen einem Bild-Bericht zufolge für Aufruhr. Wie das Boulevardmagazin meldet, wurde ein verdächtiger Gegenstand in der Nähe des Stade de France gefunden. Zu dessen Untersuchung soll die Polizei aktuell nach eigenen Angaben auf den "Bomb Squad" warten, heißt es. Ein großer Bereich am Bahnhof Stade de France Saint-Denis sei derzeit abgesperrt.

Im Stade de France werden während Olympia die Leichtathletik-Wettbewerbe ausgetragen. Die Sicherheitskontrollen an der Wettkampfstätte sollen sofort erhöht worden sein. Um 17.40 Uhr würde planmäßig die Abend-Session der Leichtathletik-Wettbewerbe stattfinden - dann werden wieder große Massen an Fans am Stadion in Paris erwartet. Es sei noch unklar, ob eine Anreise über den Bahnhof zeitnah möglich wird.