Alexander Zverev vs. Lorenzo Musetti, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Olympia im TV und Livestream?

Alexander Zverev setzte sich am gestrigen Mittwoch (31. Juli) mit 7:5 und 6:3 gegen den Australier Alexei Popyrin durch, um in das Achtelfinale im Einzel bei Olympia einzuziehen. Die Runde der letzten Acht steht schon direkt am heutigen Donnerstag (1. August) an. Gegen den Italiener Lorenzo Musetti wird Zverev dabei vermutlich eine Leistungssteigerung zeigen müssen, um den nächsten Schritt Richtung Finale zu machen.

Olympia LIVE bei DAZN sehen Jetzt DAZN buchen Anzeige

Alexander Zverev trifft heute auf Lorenzo Musetti im Viertelfinale der Olympischen Spiele. Wer Tennis bei Olympia heute live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.