Olympia 2024, Basketball: Wo läuft Team USA vs. Puerto Rico heute live im Free-TV und Livestream?

Team USA um LeBron James, Kevin Durant und Stephen Curry hat seine ersten zwei Aufgaben in Gruppe C gegen Serbien und Südsudan problemlos gemeistert. Am heutigen Samstag (3. August) können die US-Stars um 17.15 Uhr gegen Puerto Rico ihre Gruppenphase perfekt machen.

Team USA hat nur noch Puerto Rico zwischen sich und dem Gruppensieg. Wo Basketball bei Olympia 2024 heute live im Free-TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.