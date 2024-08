100 Meter Sprint, Männer Finale bei Olympia 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Leichtathletik bei den Olympischen Spielen im TV und Livestream?

Bei den Olympischen Spielen in Paris steht am heutigen Sonntag, 4. August, ein Highlight an: Im Stade de France wird der Olympiasieger der Männer über 100 Meter ermittelt. Das Finale beginnt um 21.50 Uhr.

Favorit auf den Titel ist der aktuelle Weltmeister Noah Lyles aus den USA. Sein größter Konkurrent sollte Kishane Thompson (Jamaika), der schnellste Mann dieses Jahres, sein.