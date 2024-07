"So etwas würde nicht einmal bei einem Dorfturnier passieren": Argentinien tobt und legt Beschwerde ein

"Ich habe den Jungs gesagt, dass wir jetzt nach vorne schauen und versuchen müssen, die sechs Punkte zu holen, mit denen wir uns für das Viertelfinale qualifizieren können, und dass all das uns mit Energie und Wut auf das, was vor uns liegt, erfüllen sollte", sagte Mascherano nach dem chaotischen 1:2 (0:1) gegen Marokko zum Auftakt.

"Es ist eine Schande, dass so etwas passiert und das Turnier vergiftet. So etwas würde nicht einmal bei einem Dorfturnier passieren", schimpfte Mascherano, Olympiasieger von 2004 und 2008: "Es ist erbärmlich."

Die Argentinier hatten nach einem vermeintlichen Treffer von Cristian Medina in der 16. Minute (!) der Nachspielzeit geglaubt, einen Punkt im Stade Geoffroy-Guichard gerettet zu haben. Doch dieser später aberkannte Last-Minute-Treffer löste nur eine heillose Verwirrung aus. Aufgebrachte marokkanische Anhänger warfen erst mit Gegenständen und stürmten dann aus Protest das Spielfeld, die Mannschaften gingen im Glauben, das Spiel sei beendet, in die Kabinen. Selbst der offizielle Olympia-Liveticker vermerkte zunächst "end of play", Spielende, vier Minuten später dann aber auch: "interrupted" (unterbrochen).