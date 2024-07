Während Olympia: Ruderverband kündigt Vertrag des Sportdirektors

Im Zuge einer Reform sucht der DRV bereits in einer öffentlichen Stellenausschreibung unter anderem einen neuen Vorstand für den Bereich Leistungssport. "Mario Woldt kann sich natürlich auf die Stelle bewerben", sagte Petri, der auf die neue Struktur innerhalb des Verbandes verwies.

Woldt hatte das Amt des Sportdirektors 2010 übernommen. In den vergangenen Jahren gab es angesichts ausbleibender Erfolge auch aus den eigenen Reihen Kritik an seiner Arbeit. So äußerte etwa Weltmeister Oliver Zeidler Zweifel an der fachlichen Eignung der sportlichen Führung.

In Paris ist der DRV mit sieben am Booten am Start. Zielsetzung sind zwei Medaillen.