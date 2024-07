"Über zehn wunderschöne Jahre": EM-Held tritt aus der deutschen Handball-Nationalmannschaft zurück

Häfner war in den vergangenen Jahren eines der Gesichter der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die Vorrundenpartie gegen Kroatien in Paris am Mittwoch (11 Uhr im LIVETICKER) ist sein 147. Länderspiel.

Die größten Erfolge im Nationaltrikot feierte Häfner vor acht Jahren. 2016 holte er mit dem deutschen Team bei der EM in Polen den bislang letzten Titel der DHB-Männer, im selben Jahr folgte bei Olympia in Rio der Gewinn der Bronzemedaille.