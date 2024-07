"Verdammt stolz auf das Team": DHB-Frauen feiern höchsten Sieg ihrer Olympia-Geschichte

Annika Lott und Xenia Smits waren mit je sieben Treffern die besten Schützinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die sich stark verbessert präsentierte und ihren höchsten Sieg bei Olympischen Spielen feierte: Bis dahin war das 27:12 gegen Angola 1996 in Atlanta der höchste Erfolg der DHB-Frauen.

"Ich hoffe, dass wir jetzt im Turnier angekommen sind und auf der Leistung aufbauen können", sagte Alina Grijseels. Smits sagte am Hallenmikrofon, sie sei "wirklich verdammt stolz auf das Team."

Die Grundlage des klaren Siegs bildeten die Abwehr und die starke Torhüterin Katharina Filter. Dazu nutzte der deutsche Angriff vor 5765 Zuschauern in der ausverkauften Arena Paris Süd anders als bei den Niederlagen gegen Südkorea (22:23) und Schweden (28:31) seine Chancen deutlich effektiver.

In den verbleibenden Duellen gegen den WM-Dritten Dänemark am Donnerstag und Europameister Norwegen am Samstag (beide 19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) könnte Deutschland sich unter Umständen sogar zwei Niederlagen erlauben, um eines der vier Viertelfinal-Tickets in Gruppe A zu lösen. Die Runde der letzten acht in Lille ist das Minimalziel des Verbands.

Gegen die Sloweninnen, die Deutschland auf dem Weg zur ersten Olympia-Teilnahme seit 16 Jahren im April 31:25 geschlagen hatte, fand Deutschland nach kurzen Anlaufschwierigkeiten glänzend ins Spiel. Insbesondere die Defensive stellte sich gut auf den WM-Elften und dessen Ausnahmespielerin Ana Gros ein.