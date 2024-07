Handball: Frankreich kassiert zum Start in die Olympischen Spiele eine böse Packung

Vor 5765 überwiegend französischen Fans in der Arena 6 Süd blieben die Dänen in der Neuauflage des EM-Finals (33:31 für Frankreich) cool und konnten sich immer wieder auf ihren Torhüter Niklas Landin verlassen. Der langjährige Kieler zeigte vor allem in den entscheidenden Phasen seine Weltklasse.

Zudem ließen die Bundesliga-Stars Mathias Gidsel (Berlin) und Simon Pytlick (Flensburg) die Arena mit ihren jeweils elf Treffern verstummen.

Beim olympischen Handballturnier nehmen zwei ganz Große der Sportart Abschied. Für Frankreichs dreimaligen Olympiasieger Nikola Karabatic, der am Samstag drei Treffer erzielte, und den Dänen Hansen (6 Tore), Goldmedaillengewinner im Jahr 2016, sind es die letzten Spiele ihrer erfolgreichen Karrieren. Beide wollen sich ein letztes Mal mit dem Olympiasieg krönen.