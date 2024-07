"Ich habe mich sehr unwohl gefühlt": Erster Medaillen-Traum von Alexander Zverev geplatzt

"Ich habe nicht gut gespielt, aber ich habe mich auch sehr unwohl gefühlt. Machac hat auch alles dafür getan, dass ich mich unwohl fühle - vor allem beim Return", sagte Zverev, der aber versicherte, körperlich "fit" zu sein. Siegemund ergänzte: "Wir haben einfach nicht gut genug gespielt."

Zverev und Siegemund waren in Paris an Nummer eins gesetzt an den Start gegangen, wurden dieser Rolle aber nur selten gerecht. Leichte Fehler und mangelnde Absprache sorgten immer wieder für scheinbar leichte Punkte der Tschechen, die nach 1:18 Stunden ihren ersten Matchball verwandelten.

Zverev bleibt in Paris damit nur noch das Einzel, wo er am Samstag sein Auftaktmatch gewann und in der zweiten Runde erneut auf Machac trifft. Siegemund, die im Einzel am Sonntag mit Knöchelproblemen als Vorsichtsmaßnahme aufgegeben hatte, spielt in Paris mit Angelique Kerber Doppel.