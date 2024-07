Volleyball-Wahnsinn bei Olympia! Deutschland sorgt für Paukenschlag gegen Japan

"Es war eine super Teamleistung. Jeder hat Vollgas gegeben. Genau das brauchen wir", sagte Grozer und betonte: "So können wir jeden schlagen. Jetzt sind wir aber erstmal glücklich, das erste Spiel gewonnen zu haben. Ich traue uns alles zu. Außenangreifer Tobias Brand ergänzte: "Es ist super. Perfekt. Wir haben mit Japan direkt einen sehr starken Gegner geschlagen. Besser kann es nicht laufen."

1:2 lag das deutsche Team gegen den Favoriten bereits zurück, wehrte im vierten Satz sogar einen Matchball ab. Zwei weitere Matchbälle wurden durch erfolgreiche Challenges abgewendet, ehe im Tiebreak des fünften Durchgangs die Entscheidung zugunsten der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) fiel. "Ich bin sehr happy, dass wir gezeigt haben, dass wir ein starkes Team sind", sagte Bundestrainer Michal Winiarski nach dem Coup seines Teams.

In der zweiten Vorrundenpartie trifft die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski am Dienstag (13.00 Uhr) auf den dreimaligen Olympiasieger USA, dritter Gegner ist Südamerikameister Argentinien am Freitag (9.00 Uhr). Nur die ersten zwei Teams in den drei Vierergruppen qualifizieren sich sicher für das Viertelfinale, dazu kommen die zwei besten Gruppendritten.

Gegen Japan erlebten die knapp 10.000 Zuschauer in der stimmungsvollen Arena Süd 1 ein Kuriosum: Schon im ersten Satz musste die Partie kurzzeitig unterbrochen werden, weil sich auf Seiten der Japaner Teile des aufgeklebten Olympia-Logos vom Hallenboden gelöst hatten. Unter dem Netz wurde mit nur vier Olympischen Ringen weitergespielt, später waren es sogar nur noch zwei.