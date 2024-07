Schwimmen bei Olympia 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Wettkämpfe im TV und Livestream?

Die Olympischen Spiele in Paris sind eröffnet, auch im Schwimmen wird vom 27. Juli bis 9. August um Gold, Silber und Bronze gekämpft. Insgesamt 37 Entscheidungen stehen an und Medaillen können in Männer-, Frauen- und Mixed-Wettkämpfen abgegriffen werden.

SPOX verrät, wer für die Übertragung der heutigen Wettkämpfe im TV und Livestream verantwortlich ist.

Olympia LIVE bei DAZN sehen Jetzt DAZN buchen Anzeige

Schwimmen: Die Wettkämpfe am 27. Juli